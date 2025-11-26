Video El Salvador toma decisión con 'Bolillo' Gómez y el país enfurece

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez seguirá siendo técnico de la selección de El Salvador pese a la polémica que generó en el país por su comportamiento tras quedar fuera del Mundial 2026.

Yamil Bukele, virtual presidente del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut), ratificó al colombiano en el banquillo de La Selecta para el proceso rumbo al Mundial 2030.

“Para mí quitar al Bolillo es retroceder y perder 11 meses (de proceso). La historia lo dice, 47 entrenadores en 44 años”, mencionó Yamil, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la presentación de su plan maestro del futbol salvadoreño.

‘Bolillo’ Gómez ha dirigido en 14 partidos en la selección salvadoreña con un registro de dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

La Selecta quedó fuera del Mundial 2026 al finalizar las Eliminatorias en el último lugar del Grupo A con tres puntos y cinco derrotas consecutivas.

‘Bolillo’ Gómez se queda pese a que El Salvador perdía su salida

La prensa y afición de El Salvador exigían el despido del ‘Bolillo’ Gómez tras ser goleado 3-0 por Panamá en el último partido de las Eliminatorias y después de ser captado felicitando a los jugadores rivales en lugar de consolar a los suyos.

Por si no fuera poco, el técnico colombiano salió a la rueda de prensa solo para felicitar a Panamá por su calificación al Mundial 2026, mientras que de El Salvador no quiso decir nada.

Más tarde, el ‘Bolillo’ Gómez y Ernesto Góchez, encargado de logística de la Fesfut, fueron captados encarando a un aficionado que se manifestó en contra del entrenador.

“Felicidades Bolillo, clasificaste a Panamá dos veces. Solo a traer billete a El Salvador fuiste”, mencionó el fan provocando el enojo de Góchez que de inmediato lo encaró y le dijo: “Si vas a estar aquí, respeta. Respeta, imbécil”.