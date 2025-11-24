Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Asia

Video Dramático cierre de los Playoffs en las eliminatorias de Asia

Con el aumento de plazas para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, las eliminatorias de Asia (la AFC) otorgaron ocho lugares de manera directa y uno más con la posibilidad de sumarse vía Repechaje Intercontinental.

En Asia están definidas las ocho selecciones nacionales que jugarán la Copa del Mundo de la FIFA que por primera vez tendrá tres países sedes y con 48 equipos participantes para una fase sin precedentes en el torneo como los Dieciseisavos de Final.

Las seis selecciones del continente asiático que participaron en el Mundial Qatar 2022 repiten y las dos que se han sumado para esta nueva edición son combinados nacionales que debutarán por primera ocasión en su historia en un Mundial.

ELIMINATORIAS DE ASIA AL MUNDIAL 2026

El camino de la Confederación Asiática de Futbol (la AFC por sus siglas en inglés) contó con cinco rondas disputadas hasta conseguir las ocho plazas directas y una al Repechaje Intercontinental, por lo que podrían ser nueve selecciones representantes de este continente.

En la primera ronda compitieron 20 selecciones nacionales, para la segunda ronda fueron 36 selecciones, para la tercer ronda fueron 18 los equipos que contendieron, en la Cuarta Ronda fueron seis selecciones para llegar a una Quinta Ronda con dos equipos que pelean el cupo para el Repechaje Intercontinental.

EQUIPOS DE ASIA CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026

Los ocho equipos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá están definidos, seis repiten y dos más debutarán en la magna justa y a espera de saber si se sumará uno más tras el Repechaje Intercontinental.

Los equipos que consiguieron su boleto al Mundial 2026 son:

Japón

Irán

Uzbekistán (debut)

Corea del Sur

Jordania (debut)

Australia

Catar

Arabia Saudita

Los equipos que pelean por un lugar en el Repechaje Intercontinental de la FIFA son:

Emiratos Árabes Unidos

Irak

¿QUIÉN DE ASIA NO VA AL MUNDIAL?

