Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Conmebol
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador clasificaron directamente a la Copa del Mundo.
Las Eliminatorias para el Mundial 2026 definieron a los equipos clasificados por parte de la Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay, mientras que Bolivia consiguió su boleto para el Repechaje.
La clasificación de Conmebol para el Mundial por parte de la Confederación Sudamericana de Futbol constó de seis cupos directos y uno otorgado para el Repechaje Internacional a jugarse en México en marzo de 2026.
ELIMINATORIAS DE CONMEBOL AL MUNDIAL 2026
Las 10 selecciones de la Conmebol se enfrentaron en dos rondas con partidos de ida y vuelta (local y visitante), entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.
Los seis primeros se clasificaron de manera directa, mientras que el séptimo logró su boleto a la repesca para aspirar a la Copa del Mundo 2026.3
EQUIPOS DE LA CONMEBOL CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026
Como fue costumbre, las Eliminatorias de la Conmebol fueron bastante reñidas al terminar varios empatados en puntos y definirse su posición por diferencia de goles o anotaciones conseguidas a favor.
- Argentina: la campeona en Qatar 2022 se clasificó de forma cómoda con Lionel Messi a la cabeza al sumar 38 puntos.
- Ecuador: el equipo de Sebastián Beccacece sorprendió a todos al finalizar en segundo puesto con 29 puntos e imponer marca de menos goles recibidos con apenas cinco en contra.
- Colombia: los cafeteros vuelven a la Copa del Mundo de la mano de James Rodríguez y compañía, gracias a los 28 puntos conseguidos.
- Uruguay: con Marcelo Bielsa en el banquillo, los charrúas tuvieron 28 unidades para terminar en cuarto lugar el clasificatoria de Conmebol.
- Brasil: la Verdeamarelha tuvo su peor eliminatoria para un Mundial al finalizar en quinto sitio con 28 puntos, además de sufrir cambio de técnico con la llegada de Carlo Ancelotti.
- Paraguay: tras varios años fuera, la Albirroja está de vuelta en la Copa del Mundo con ese sexto puesto con 28 unidades.
- Bolivia: con un final de infarto al derrotar a Brasil en la última jornada, los bolivianos dejaron a Venezuela sin opción de ir a esta justa mundialista.
¿QUIÉN DE CONMEBOL NO VA AL MUNDIAL 2026?
Venezuela, Perú y Chile fueron las tres selecciones que se quedaron sin oportunidad alguna de clasificarse al Mundial 2026.
Venezuela finalizó en octavo lugar con 18 puntos, Perú fue novena con 12 unidades y Chile quedó en el último lugar con apenas 11 puntos conseguidos.