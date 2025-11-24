Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Conmebol

Las Eliminatorias para el Mundial 2026 definieron a los equipos clasificados por parte de la Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay, mientras que Bolivia consiguió su boleto para el Repechaje.

La clasificación de Conmebol para el Mundial por parte de la Confederación Sudamericana de Futbol constó de seis cupos directos y uno otorgado para el Repechaje Internacional a jugarse en México en marzo de 2026.

ELIMINATORIAS DE CONMEBOL AL MUNDIAL 2026



Las 10 selecciones de la Conmebol se enfrentaron en dos rondas con partidos de ida y vuelta (local y visitante), entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.

Los seis primeros se clasificaron de manera directa, mientras que el séptimo logró su boleto a la repesca para aspirar a la Copa del Mundo 2026.3

EQUIPOS DE LA CONMEBOL CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026



Como fue costumbre, las Eliminatorias de la Conmebol fueron bastante reñidas al terminar varios empatados en puntos y definirse su posición por diferencia de goles o anotaciones conseguidas a favor.

Argentina : la campeona en Qatar 2022 se clasificó de forma cómoda con Lionel Messi a la cabeza al sumar 38 puntos.

: la campeona en Qatar 2022 se clasificó de forma cómoda con Lionel Messi a la cabeza al sumar 38 puntos. Ecuador : el equipo de Sebastián Beccacece sorprendió a todos al finalizar en segundo puesto con 29 puntos e imponer marca de menos goles recibidos con apenas cinco en contra.

: el equipo de Sebastián Beccacece sorprendió a todos al finalizar en segundo puesto con 29 puntos e imponer marca de menos goles recibidos con apenas cinco en contra. Colombia : los cafeteros vuelven a la Copa del Mundo de la mano de James Rodríguez y compañía, gracias a los 28 puntos conseguidos.

: los cafeteros vuelven a la Copa del Mundo de la mano de James Rodríguez y compañía, gracias a los 28 puntos conseguidos. Uruguay : con Marcelo Bielsa en el banquillo, los charrúas tuvieron 28 unidades para terminar en cuarto lugar el clasificatoria de Conmebol.

: con Marcelo Bielsa en el banquillo, los charrúas tuvieron 28 unidades para terminar en cuarto lugar el clasificatoria de Conmebol. Brasil : la Verdeamarelha tuvo su peor eliminatoria para un Mundial al finalizar en quinto sitio con 28 puntos, además de sufrir cambio de técnico con la llegada de Carlo Ancelotti.

: la Verdeamarelha tuvo su peor eliminatoria para un Mundial al finalizar en quinto sitio con 28 puntos, además de sufrir cambio de técnico con la llegada de Carlo Ancelotti. Paraguay : tras varios años fuera, la Albirroja está de vuelta en la Copa del Mundo con ese sexto puesto con 28 unidades.

: tras varios años fuera, la Albirroja está de vuelta en la Copa del Mundo con ese sexto puesto con 28 unidades. Bolivia: con un final de infarto al derrotar a Brasil en la última jornada, los bolivianos dejaron a Venezuela sin opción de ir a esta justa mundialista.

¿QUIÉN DE CONMEBOL NO VA AL MUNDIAL 2026?



Venezuela, Perú y Chile fueron las tres selecciones que se quedaron sin oportunidad alguna de clasificarse al Mundial 2026.