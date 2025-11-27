    Mundial 2026

    Las fuertes palabras del 'Piojo' Herrera tras regreso de Costa Rica: "juzgan como si uno fuera criminal

    El director técnico mexicano no ocultó su dolor, pero apuntó el dedo por comentarios realizados tras el fracaso.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Fracaso de 'Piojo' Herrera hizo perder a Costa Rica esta cifra millonaria

    Miguel Herrera, director técnico, regresó a México después de su aventura en Costa Rica y de que fracasara el intento de llevar a la 'Sele' al Mundial 2026.

    Ante esto, el 'Piojo' Herrera fue enfático y refirió que si bien asume la responsabilidad del fracaso, le causó extrañeza la severidad con la que fue tratado por algunos medios en Costa Rica.

    "Regreso con dolor, con derrota, la verdad que con la responsabilidad de no conseguir el objetivo que buscamos, triste, adolorido, enojado, pero a dar vuelta a la página", dijo el timonel quien prosiguió con un relato amargo de cómo fue juzgado en el país centroamericano, a su juicio.

    "Siempre he dado la cara en las buenas y en las malas, de repente te pone triste que compañeros en los medios de allá se tomen la palabra como juzgadores, en lugar de analíticos, juzgan como si uno fuera un criminal, como si estuvieras en la en la silla de la inquisición.

    "Asumo mi responsabilidad desde el principio, para eso me llevaron, pero el hambre de regrersar a las canchas no se me quita, tengo deseos de hacer las cosas bien, es un revés doloroso, me deja enseñanza, dejar triste a un país me causa más tristeza a mí, hoy tengo qué vivir con eso, aprender de este viaje y regresar con más fuerza", concluyó.

