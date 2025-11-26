    Mundial 2026

    Eliminatorias Mundial 2026: así quedo la tabla de posiciones de Oceanía

    Confederación de Futbol de Oceanía tuvo por primera vez un clasificado directo a la Copa del Mundo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Así se llevará a cabo el peculiar sorteo del Mundial 2026!

    La Confederación de Futbol de Oceanía tiene por primera vez en la historia a un equipo clasificado al Mundial de forma directa para la siguiente justa mundialista.

    Fueron 11 selecciones las que disputaron las Eliminatorias de la OFC, que otorgaban un boleto directo y uno más para el Repechaje Intercontinental.

    Nueva Zelanda regresará a una Copa del Mundo desde la edición en Sudáfrica 2010 para vivir su tercer Mundial en su historia, mientras que Nueva Caledonia vivirá la fiebre premundialista con ese boleto a la repesca.

    FORMATO DE COMPETICIÓN DE LA OFC


    En Oceanía para conocer a su representante para la Copa del Mundo 2026 se tuvieron que jugar tres rondas para llegar a un ganador. Una eliminatoria que se ha repetido en las últimas ocasiones en el proceso clasificatoria a un Mundial.

    • Boletos a Mundial 2026: una plaza directa y uno a repesca
    • Rondas: 3 (con dos semifinales y final en tercera ronda)
    • Selecciones participantes: 11

    PRIMERA RONDA


    De las 11 selecciones afiliadas a la FIFA, cuatro empezaron las Eliminatorias en Oceanía: Islas Cook, Tonga, Samoa Americana y Samoa.

    • Islas Cook 1-3 Tonga, Jornada 1
    • Samoa Americana 0-2 Samoa, Jornada 1
    • Tonga 1-2 Samoa, Jornada 2.

    SEGUNDA RONDA


    Se formaron dos grupos (A y B) de cuatro selecciones cada sector:

    Grupo A: Nueva Caledonia (7 puntos), Fiyi (5 puntos), Islas Salomón (3 puntos) y Papúa Nueva Guinea (1 punto)
    Grupo B: Nueva Zelanda (9 puntos), Tahití (6 puntos), Vanuatu (3 puntos) y Samoa (0 puntos).

    TERCERA RONDA


    Avanzaron los dos mejores lugares de cada grupo para jugar Semifinales y una Final, para definir el boleto directo y el del Repechaje Intercontinental.

    Semifinales

    • Nueva Caledonia 3-0 Tahití
    • Nueva Zelanda 7-0 Fiyi

    Final

    • Nueva Caledonia 0-3 Nueva Zelanda

    Nueva Zelanda se adjudicó el boleto al Mundial 2026 y Nueva Caledonia jugará el Repechaje Internacional contra Jamaica en marzo de 2026 en México.

