    Mundial 2026

    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de UEFA

    Estas son las 16 selecciones de Europa que lograron clasificar al Mundial 2026 con pase directo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Emocionantes: Checa los cruces de la repesca para el Mundial 2026

    Las eliminatorias de la UEFA contaron con16 plazas directas al Mundial 2026, tres más en comparación al Mundial Qatar 2022 detenido a que el formato de competición cambió y ahora contenderán 48 selecciones nacionales por primera vez en la historia y con una fase de Dieciseisavos de Final.

    Los partidos se realizaron de marzo a noviembre de 2025, por lo que en menos de un año y sin Repechaje Intercontinental, se conocieron los combinados de Europa que estarán en el torneo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

    PUBLICIDAD

    ELIMINATORIAS DE LA UEFA AL MUNDIAL 2026


    En eliminatoria de 12 grupos con cuatro y cinco selecciones en cada uno, las selecciones nacionales de la UEFA que clasificaron directo a la Copa del Mundo de la FIFA fueron las que ganaron su sector.

    Los 12 segundos lugares contenderán en los Playoffs de la UEFA por las últimas cuatro plazas que den el boleto a la máxima justa. Cabe recordar que para esta edición no estuvo la Selección de Rusia, vetada por la UEFA debido al conflicto bélico que sostiene contra Ucrania.

    A estos 12 se le suman los cuatro ganadores de cada sección de la pasada UEFA Nations League y que no hayan conseguido su pase a la Copa Mundial para un total de 16 equipos participantes en los Playoffs de la UEFA

    Los 16 equipos se sortearán en cuatro eliminatorias, cada una con cuatro equipos, y las semifinales y la final a partido único se celebrarán en marzo de 2026, de acuerdo a las reglas de la FIFA.

    EQUIPOS DE LA UEFA CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026


    Las 12 selecciones clasificadas por la UEFA para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; es decir, las ganadoras de cada uno de los grupos de la eliminatoria, son las siguientes:

    • Inglaterra
    • Francia
    • Croacia
    • Portugal
    • Noruega
    • Alemania
    • Países Bajos
    • Bélgica
    • Austria
    • Suiza
    • España
    • Escocia

    SELECCIONES QUE CLASIFICAN AL REPECHAJE VÍA UEFA NATIONS LEAGUE


    Son cuatro selecciones que no lograron clasificar directo en las Eliminatorias, pero tienen una segunda oportunidad como: Suecia, Rumania, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

    PUBLICIDAD

    ¿QUIÉN DE LA UEFA NO VA AL MUNDIAL?


    Los equipos eliminados en la eliminatoria de Europa hacia el Mundial 2026 son los siguientes: Luxemburgo, Eslovenia, Grecia, Bielorrusia, Islandia, Azerbaiyán, Georgia, Bulgaria, Hungría, Armenia, Finlandia, Malta, Lituania, Chipre, San Marino, Israel, Estonia, Moldavia, Kazajistán, Liechtenstein, Serbia, Letonia, Andorra, Islas Feroe, Montenegro, Gibraltar.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    'Bolillo' Gómez se queda en El Salvador pese a su polémica que molestó al país

    'Bolillo' Gómez se queda en El Salvador pese a su polémica que molestó al país

    1 min
    Eliminatorias Mundial 2026: así quedo la tabla de posiciones de Oceanía

    Eliminatorias Mundial 2026: así quedo la tabla de posiciones de Oceanía

    2 min
    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de África

    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de África

    2 min
    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Asia

    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Asia

    2 min
    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Conmebol

    Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de Conmebol

    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX