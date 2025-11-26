Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de UEFA
Estas son las 16 selecciones de Europa que lograron clasificar al Mundial 2026 con pase directo.
Las eliminatorias de la UEFA contaron con16 plazas directas al Mundial 2026, tres más en comparación al Mundial Qatar 2022 detenido a que el formato de competición cambió y ahora contenderán 48 selecciones nacionales por primera vez en la historia y con una fase de Dieciseisavos de Final.
Los partidos se realizaron de marzo a noviembre de 2025, por lo que en menos de un año y sin Repechaje Intercontinental, se conocieron los combinados de Europa que estarán en el torneo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.
ELIMINATORIAS DE LA UEFA AL MUNDIAL 2026
En eliminatoria de 12 grupos con cuatro y cinco selecciones en cada uno, las selecciones nacionales de la UEFA que clasificaron directo a la Copa del Mundo de la FIFA fueron las que ganaron su sector.
Los 12 segundos lugares contenderán en los Playoffs de la UEFA por las últimas cuatro plazas que den el boleto a la máxima justa. Cabe recordar que para esta edición no estuvo la Selección de Rusia, vetada por la UEFA debido al conflicto bélico que sostiene contra Ucrania.
A estos 12 se le suman los cuatro ganadores de cada sección de la pasada UEFA Nations League y que no hayan conseguido su pase a la Copa Mundial para un total de 16 equipos participantes en los Playoffs de la UEFA
Los 16 equipos se sortearán en cuatro eliminatorias, cada una con cuatro equipos, y las semifinales y la final a partido único se celebrarán en marzo de 2026, de acuerdo a las reglas de la FIFA.
EQUIPOS DE LA UEFA CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026
Las 12 selecciones clasificadas por la UEFA para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; es decir, las ganadoras de cada uno de los grupos de la eliminatoria, son las siguientes:
- Inglaterra
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- Bélgica
- Austria
- Suiza
- España
- Escocia
SELECCIONES QUE CLASIFICAN AL REPECHAJE VÍA UEFA NATIONS LEAGUE
Son cuatro selecciones que no lograron clasificar directo en las Eliminatorias, pero tienen una segunda oportunidad como: Suecia, Rumania, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.
¿QUIÉN DE LA UEFA NO VA AL MUNDIAL?
Los equipos eliminados en la eliminatoria de Europa hacia el Mundial 2026 son los siguientes: Luxemburgo, Eslovenia, Grecia, Bielorrusia, Islandia, Azerbaiyán, Georgia, Bulgaria, Hungría, Armenia, Finlandia, Malta, Lituania, Chipre, San Marino, Israel, Estonia, Moldavia, Kazajistán, Liechtenstein, Serbia, Letonia, Andorra, Islas Feroe, Montenegro, Gibraltar.