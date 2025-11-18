    Mundial 2026

    Hija de Miguel Herrera reacciona a la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

    El Piojo quedó fuera de clasificar a la Copa del Mundo al no vencer a Honduras en casa.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Miguel 'Piojo' Herrera quedó eliminado con Costa Rica de clasificar al Mundial 2026 al finalizar en tercer lugar de su grupo dentro de las Eliminatorias de la Concacaf.

    La afición tica se le fue con todo al 'Piojo' Herrera con insultos a las afueras del Estadio Nacional en San José, pero recibió apoyo emocional a la distancia.

    La hija de Miguel Herrera, Mishelle, reaccionó a través de las redes sociales tras el fracaso de su papá con el cuadro centroamericanos con varios mensajes en posteos.

    Fue a través de su cuenta de Instagram, donde mandó las siguientes palabras a su padre:

    "Con el alma y el corazón roto en mil pedados. Desde siempre y para siempre en tu barco mister. El equipo que nunca abandona (junto a una fotografía de su familia)".

    Miguel Herrera dejó entrever que dejará der ser técnico de Costa Rica tras reunirse en los siguientes días con el presidente de la Federación Costarricense de Futbol.

