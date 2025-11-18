Video Así reaccionó Mishelle, la hija de Miguel Herrera tras fracaso en Costa Rica

Miguel 'Piojo' Herrera quedó eliminado con Costa Rica de clasificar al Mundial 2026 al finalizar en tercer lugar de su grupo dentro de las Eliminatorias de la Concacaf.

La afición tica se le fue con todo al 'Piojo' Herrera con insultos a las afueras del Estadio Nacional en San José, pero recibió apoyo emocional a la distancia.

La hija de Miguel Herrera, Mishelle, reaccionó a través de las redes sociales tras el fracaso de su papá con el cuadro centroamericanos con varios mensajes en posteos.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde mandó las siguientes palabras a su padre:

"Con el alma y el corazón roto en mil pedados. Desde siempre y para siempre en tu barco mister. El equipo que nunca abandona (junto a una fotografía de su familia)".