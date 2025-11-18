La Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026 uego de acabar en tercer lugar de su grupo dentro de las eliminatorias de la Concacaf por lo que ni siquiera alcanzó el boleto al Repechaje Intercontinental.

Fue tras el partido de este martes contra Honduras en el que empataron 0-0 que ambos combinados nacionales quedaron fuera de la Copa del Mundo de la FIFA, pues el gol agónico de Surinam en su visita a Guatemala sepultó toda posibilidad del cuadro catracho de avanzar al Repechaje Interconfederativo por diferencia de goles.

Pero fue la afición costarricense la que salió molesta y amedrentó e insultó al director técnico mexicano Miguel Herrera, quien al frente del conjunto tico sólo ganó un partido de seis en las eliminatorias de la Concacaf a cambio de cuatro empates y una derrota, ésta frente a Haití.

“Fuera Piojo. Mexicano, hijo de puta, la puta madre que te parió. Piojo malparido” y “me cago en tu madre hijo de puta. Maricón”, fueron las consignas de la afición de Costa Rica contra el ‘Piojo’ Herrera luego de no conseguir el anhelado pase al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, países que no compitieron en las eliminatorias y parecían facilitar su camino.

Miguel Herrera y Costa Rica quedaron con siete puntos en el Grupo C dentro de las eliminatorias de la Concacaf, cuatro menos que el líder Haití, clasificado de manera directa al Mundial 2026; y dos menos que Honduras. Sólo Nicaragua estuvo por debajo, con cuatro puntos.

Costa Rica llevaba tres Mundiales consecutivos participando. Su última ausencia fue en Sudáfrica 2010. Esto fueron los resultados de Costa Rica en la eliminatoria de la Concacaf, Tercera Ronda, hacia el Mundial 2026: