Costa Rica vs. Honduras tienen la última llamada en las eliminatorias de la Concacaf para clasificar al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá pues ambas selecciones llegan con una derrota a cuestas dentro de esta misma Fecha FIFA.

Costa Rica vuelve a casa luego de caer de manera sorpresiva en su visita a Haití y que la tiene de momento fuera de la próxima Copa del Mundo de la FIFA; Honduras aún es líder de su sector con todo y que perdió el fin de semana pasado con Nicaragua.

PUBLICIDAD

Ambos forman parte del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026; Honduras es líder con ocho puntos, mismos que tiene Haití pero con mejor diferenciade goles. Costa Rica, por su parte, es tercero con seis puntos y si pierde y se combina con un triunfo de Nicaragua, entonces el cuadro de Miguel Herrera acabará en el sótano.

En el primer partido entre Honduras y Costa Rica dentro de estas eliminatorias mundialistas empataron 0-0. Costa Rica ganó la última vez que jugó como local ante la H por 3-1, aunque fue en Frisco, Texas, debido a que fue dentro de la Concacaf Nations League.

¿QUÉ NECESITAN COSTA RICA Y HONDURAS PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL 2026?

Costa Rica tiene que ganar sí o sí para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá. Aún así no le asegura hacerlo, pues necesita que Haití no gane o bien esperar a ser una de los mejores segundos lugares para buscar el boleto vía Repeche de la Concacaf.

Honduras, por su parte, necesita ganar para asegurar el pase directo; si empata o pierde debe esperar a clasificarse como uno de los dos mejores segundo lugares para disputar el Repechaje.

ASÍ SE MUEVEN LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026: COSTA RICA 0-0 HONDURAS

Con el empate al momento en el Costa Rica vs. Honduras, ambas selecciones están fuera del Mundial 2026, pues no ocupan ni el prime ni el segundo lugar del Grupo C, que lidera Haití, por lo que tampoco avanzarían como una de los dos mejores lugares para el Repechaje de la Concacaf.

PUBLICIDAD

Haití le está ganando 1-0 a Nicaragua y lo coloca como líder del Grupo C; el empate entre Jamaica y Curazao tiene al segundo como líder y a los Reggae Boyz como segundo y en zona de Repechaje. Mientras, el triunfo parcial de Panamá de 1-0 sobre El Salvador le da al primero el pase directo y al segundo al repechaje.

Así marchan los grupos de la Concacaf rumbo al Mundial 2026:

GRUPO A

Panamá, 12 puntos al momento

Surinam, 10 puntos al momento

Guatemala, 6 puntos al momento

El Salvador, 3 puntos al momento

GRUPO B

Curazao, 12 puntos al momento

Jamaica, 11 puntos al momento

Trinidad y Tobago, 9 puntos al momento

Bermuda, 0 puntos al momento

GRUPO C