    Mundial 2026

    Mundial 2026: ¿Miguel Herrera renuncia en conferencia tras quedar fuera de la Copa del Mundo?

    El director técnico mexicano puso el pecho a las balas a una hostil conferencia de prensa tras no clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Última hora: Así renunció el Piojo Herrera a la Selección de Costa Rica

    Miguel Herrera y Costa Rica quedaron fuera del Mundial 2026 luego de no pasar del empate 0-0 con la Selección de Honduras en la capital costarricense de San José en el cierre de las eliminatorias de la Concacaf.

    Con ello, los ticos quedaron como terceros en el Grupo C por debajo de Haití, clasificada directo a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá; y de Honduras, también eliminada en Concacaf tras no lograr el Repechaje como uno de los segundos mejores lugares.

    PUBLICIDAD

    En plena conferencia de prensa, el director técnico mexicano ‘Piojo’ Herrera, quien fuera insultado por la afición, dejó entrever su renuncia al timón del cuadro costarricense tras el fracaso de las eliminatorias de la Concacaf, pus indicó que “buenas noches, un placer estar con ustedes. Arrieros somos y en el camino nos encontramos” en una rueda hostil por parte de lo reporteros.

    “Faltó gol, ganar los partidos, no tuvimos la capacidad, me sentaré con el presidente para arreglar esa situación, seguramente ya estaremos en estos días tranquilos hablando con él para finiquitar esto”, indicó el ‘Piojo’ Herrera en conferencia de prensa.

    MIGUEL HERRERA SE VA CON AMARGURA Y TRISTEZA TRAS QUEDAR FUERA DEL MUNDIAL 2026

    En la misma conferencia de prensa, el director técnico mexicano admitió que “soy el responsable” de la eliminación de Costa Rica en Concacaf; dijo que siempre aceptó trabajar con entrenadores y especialistas costarricenses y se molestó cuando debió aclarar que no le es desconocida el área, pues siempre ha trabajado en esta confederación.

    “Hemos jugado toda la vida con ellos, me parece que esa pregunta... no es que estamos conociéndonos, hemos venido a jugar con equipos y selección, conocemos el área, las cosas no se dicen, no tiene nada que ver con la historia.

    “México ha jugado en Concacaf toda vida, desde jugador y ahora como técnico, no digan que no conozco el área, la conozco perfecta. Nunca me había encontrado en esta situación, estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia, todos los argumentos que uno no puede describir. Soy el responsable”, remató Miguel Herrera tras el fracaso de las eliminatorias de Concacaf.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Mundial 2026: Miguel Herrera recibe graves insultos tras quedar eliminado

    Mundial 2026: Miguel Herrera recibe graves insultos tras quedar eliminado

    1 min
    Mundial 2026: Los 16 equipos que disputarán el repechaje de UEFA

    Mundial 2026: Los 16 equipos que disputarán el repechaje de UEFA

    2 min
    Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: fracaso de Miguel Herrera y Costa Rica tras quedar fuera de la Copa del Mundo

    Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: fracaso de Miguel Herrera y Costa Rica tras quedar fuera de la Copa del Mundo

    1 min
    Escocia regresa a una Copa del Mundo con puros golazos ante Dinamarca

    Escocia regresa a una Copa del Mundo con puros golazos ante Dinamarca

    1 min
    España vs. Turquía: goles, resultado y resumen del partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    España vs. Turquía: goles, resultado y resumen del partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Costa RicaMiguel HerreraMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX