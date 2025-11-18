Miguel Herrera y Costa Rica quedaron fuera del Mundial 2026 luego de no pasar del empate 0-0 con la Selección de Honduras en la capital costarricense de San José en el cierre de las eliminatorias de la Concacaf.

Con ello, los ticos quedaron como terceros en el Grupo C por debajo de Haití, clasificada directo a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá; y de Honduras, también eliminada en Concacaf tras no lograr el Repechaje como uno de los segundos mejores lugares.

En plena conferencia de prensa, el director técnico mexicano ‘Piojo’ Herrera, quien fuera insultado por la afición, dejó entrever su renuncia al timón del cuadro costarricense tras el fracaso de las eliminatorias de la Concacaf, pus indicó que “buenas noches, un placer estar con ustedes. Arrieros somos y en el camino nos encontramos” en una rueda hostil por parte de lo reporteros.

“Faltó gol, ganar los partidos, no tuvimos la capacidad, me sentaré con el presidente para arreglar esa situación, seguramente ya estaremos en estos días tranquilos hablando con él para finiquitar esto”, indicó el ‘Piojo’ Herrera en conferencia de prensa.

MIGUEL HERRERA SE VA CON AMARGURA Y TRISTEZA TRAS QUEDAR FUERA DEL MUNDIAL 2026

En la misma conferencia de prensa, el director técnico mexicano admitió que “soy el responsable” de la eliminación de Costa Rica en Concacaf; dijo que siempre aceptó trabajar con entrenadores y especialistas costarricenses y se molestó cuando debió aclarar que no le es desconocida el área, pues siempre ha trabajado en esta confederación.

“Hemos jugado toda la vida con ellos, me parece que esa pregunta... no es que estamos conociéndonos, hemos venido a jugar con equipos y selección, conocemos el área, las cosas no se dicen, no tiene nada que ver con la historia.