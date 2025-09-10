Video 'Piojo' Herrera habla sobre una posible renuncia a la selección de Costa Rica

Miguel Herrera fue señalado por la prensa y afición de Costa Rica tras la remontada que sufrió La Sele ante Haití (3-3) en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En rueda de prensa tras el partido que se jugó en San José, el técnico mexicano fue cuestionado sobre una renuncia a la selección tica tras perder una ventaja de 2-0 ante Haití y después del empate que le sacó Nicaragua (1-1) con 10 jugadores el pasado viernes.

“ Sería lo más cobarde de mi parte, si la directiva toma una decisión, tomarán la decisión, pero yo estoy trabajando, el trabajo se ve”, declaró el Herrera, que al término del encuentro recibió gritos de “¡Fuera Piojo!” en el Estadio Nacional de Costa Rica.

“Es obvio que la afición no está contenta, no sacamos el resultado que ellos quisieran y que nosotros queríamos. Hay que seguir peleando”, agregó el mexicano.

Miguel Herrera lanza crítica para los jugadores de Costa Rica

El Piojo dijo no entender por qué su equipo de repente baja el nivel y deja de hacer lo que se entrenó previo al partido, incluso fue duro al declarar que los jugadores “se pusieron a inventar cosas” y que regalaron “jugadas muy tontas”.

“No sé qué pasa porque yo entreno otra cosa, lo dijeron ellos mismos en el vestidor: es un invento de una jugada.

“Sí me molesta porque yo trabajo para hacer lo mejor posible, si inventan cosas no estarán en el discurso que doy, en lo que decido qué se hace. Si me voy a ir, me voy a ir con la idea que trabajamos”, sentenció el mexicano.

Costa Rica peligra en quedarse fuera del Mundial 2026, ya que marcha en el segundo lugar del Grupo C de la Ronda Final de las Eliminatorias con dos puntos, a dos del líder Honduras.

Cabe destacar que, solo los líderes de grupo califican a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos lugadres disputarán el Repechaje Intercontinental.