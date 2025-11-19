'Piojo' Herrera y Honduras son tratados sin piedad por la prensa

Video ¡Parte el corazón! Históricos de Costa Rica llegan a las lágrimas tras eliminación

Después de que Costa Rica y Honduras fracasaran en su intento de clasificarse al Mundial 2026 o de al menos poner su nombre en el Repechaje para el sorteo del 5 de diciembre, los diarios de ambos países trataron sin piedad a sus respectivos equipos.

Los otrora gigantes de Centroamérica no pudieron avanzar a una Copa del Mundo que se disputará con 48 equipos por primera vez en la historia y en donde no participaron los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

"Nos quedamos fuera de la eliminatoria más fácil de la historia ¡Esa mancha no se borra!", publicó en sus redes TD Más de Costa Rica.

Por su parte, el Diario La Nación de Costa Rica puso el dedo sobre el director técnico mexicano Miguel Herrera y prácticamente todos los involucrados.

"Autopsia de un desastre histórico: las culpas del 'Piojo' Herrera, la Fedefutbol y los jugadores".