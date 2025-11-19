    Mundial 2026

    'Piojo' Herrera y Honduras son tratados sin piedad por la prensa

    Sin tocarse el corazón, los gigantes centroamericanos fueron vapuleados en los diarios locales.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Parte el corazón! Históricos de Costa Rica llegan a las lágrimas tras eliminación

    Después de que Costa Rica y Honduras fracasaran en su intento de clasificarse al Mundial 2026 o de al menos poner su nombre en el Repechaje para el sorteo del 5 de diciembre, los diarios de ambos países trataron sin piedad a sus respectivos equipos.

    Los otrora gigantes de Centroamérica no pudieron avanzar a una Copa del Mundo que se disputará con 48 equipos por primera vez en la historia y en donde no participaron los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

    PUBLICIDAD

    "Nos quedamos fuera de la eliminatoria más fácil de la historia ¡Esa mancha no se borra!", publicó en sus redes TD Más de Costa Rica.

    Por su parte, el Diario La Nación de Costa Rica puso el dedo sobre el director técnico mexicano Miguel Herrera y prácticamente todos los involucrados.

    "Autopsia de un desastre histórico: las culpas del 'Piojo' Herrera, la Fedefutbol y los jugadores".

    En Honduras, el Diario Diez optó por dar un juicio más de desconsuelo al afirmar "¡Decepción total! Lágrimas de Honduras al quedarse sin opciones de disputar el Mundial 2026.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    DT de Honduras rompe en llanto en plena conferencia tras quedar fuera del Mundial 2026

    DT de Honduras rompe en llanto en plena conferencia tras quedar fuera del Mundial 2026

    1 min
    Hija de Miguel Herrera reacciona a la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

    Hija de Miguel Herrera reacciona a la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

    2 min
    Mundial 2026: ¿Miguel Herrera renuncia en conferencia tras quedar fuera de la Copa del Mundo?

    Mundial 2026: ¿Miguel Herrera renuncia en conferencia tras quedar fuera de la Copa del Mundo?

    1 min
    Mundial 2026: Miguel Herrera recibe graves insultos tras quedar eliminado

    Mundial 2026: Miguel Herrera recibe graves insultos tras quedar eliminado

    1 min
    Mundial 2026: Los 16 equipos que disputarán el repechaje de UEFA

    Mundial 2026: Los 16 equipos que disputarán el repechaje de UEFA

    Relacionados:
    Mundial 2026Costa RicaHonduras

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX