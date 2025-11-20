Video ¡Lo que le dijeron a Miguel Herrera en pleno programa de TV!

Miguel Herrera y Costa Rica fallaron en su encomienda de estar entre los clasificados al Mundial 2026 después de que no pudieran vencer a Honduras en San José, y las críticas han estado a la orden del día.

Las Eliminatorias para el Mundial 2026 trataron mal al 'Piojo' y a los ticos y los reclamos en contra del mexicano han sido muy fuertes por parte de la afición.

El 'Piojo' también tuvo una crítica brutal por parte del periodista de Teletica Josué Quesada.

"Siento mucho rencor", inició Quesada lo que fue una fiscalización brutal en contra del director técnico mexicano, a quien nombró como culpable junto con parte de directivos involucrados en su proyecto en Costa Rica.