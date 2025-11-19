Luego del descenso en el Clausura 2008 con los Tiburones Rojos de Veracruz, no clasificar al Mundial 2026 con la Selección de Costa Rica en unas eliminatorias de la Concacaf sin México, Estados Unidos ni Canadá, sedes del magno torneo futbolístico, se ha convertido en el mayor fracaso en la carrera deportiva de Miguel Herrera.

El director técnico mexicano salió de su país para probar suerte en el extranjero, lo hizo en Centroamérica con un combinado nacional referente de la zona y que tenía tres Copas del Mundo de la FIFA consecutivas en las que participaba y con su mejor actuación en Brasil 2014, donde llegó hasta los Cuartos de Final.

Ahora, en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, acabó tercera de su grupo en la Tercera Ronda, y ni siquiera alcanzó lugar en el Repechaje Intercontinental, cuando ahora existe la posibilidad de que hasta ocho selecciones clasifiquen a la Copa del Mundo de la FIFA.

Ello le generó una oleada de insultos por parte de la afición y una conferencia de presa hostil por parte de lo reporteros en San José, Costa Rica, instantes después de su último partido.

FRACASO MAYOR DE MIGUEL HERRERA CON COSTA RICA HACIA EL MUNDIAL 2026

La decisión es unánime, se trata del mayor fracaso en la carrera deportiva del ‘Piojo’ Herrera, así lo calificaron los expertos y analistas en Línea de 4 de TUDN; Alex de la Rosa, Mauricio Ymay, Andrés Vaca y David Faitelson.

“ Qué fracaso y qué noche para Costa Rica, fracaso rotundo, un asterisco gigante en la carrera de Miguel Herrera. Creo que tenía todo, todo para avanzar y se ha quedado en la orilla.

“El técnico mexicano es casero, ahora Tena y Miguel salieron, lo intentaron, fueron a Centroamérica y quedan eliminados ambos”, indicó Alex de la Rosa en Línea de 4 de TUDN.

“Una eliminatoria sin México, sin Canadá, sin Estados Unidos; lo natural era pensar que Costa Rica avanzara como líder, caminando. No sólo no avanza, sino que pasa capítulos muy complicados contra Nicaragua, increíble que no lo ganara, ni a Repechaje.

“ Un golpe durísimo para la carrera de Miguel Herrera y para una afición como la tica”, comentó por su pate Mauricio Ymay luego del partido que no pasó del empate 0-0 entre las selecciones de Costa Rica y Honduras, ambas fuera del Mundial 2026.

“Ya se fue, ya está en el aeropuerto”, indicó David Faitelson tras la conferencia de prensa de Miguel Herrera donde dejó entrever su salida del banquillo costarricense. “Es el mayor fracaso en la historia de Miguel Herrera como entrenador, yo lo pondría por encima de aquel descenso que tuvo con Veracruz, que afectó su carrera.