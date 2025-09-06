Video ¡Tremendo oso! Resultado histórico contra Costa Rica pone al ‘Piojo’ contra las cuerdas

Marcador histórico en el inicio de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 y en donde Nicaragua pudo plantarle cara a Costa Rica.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional de Managua y en un partidazo con sabor mexicano, y no solo porque ambas escuadras luchan por un boleto al Mundial que tendrá a México como uno de los anfitriones, sino también por los estrategas en juego.

PUBLICIDAD

El 'Fantasma' Figueroa, chileno, pero viejo conocido del futbol mexicano, hizo pasar un mal rato a Miguel 'Piojo' Herrera, quien tendrá mucho qué pensar y reacomodar para sus próximos encuentros dentro del Grupo C, en donde también están Honduras y Haití.

Jason Coronel cometió una imprudencia a los 54' y dejó a los nicaragüenses con uno menos. Minutos después, Alexis Gamboa pondría el primer tanto a favor de Costa Rica.