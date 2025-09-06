    Mundial 2026

    Nicaragua arranca un histórico marcador a Costa Rica en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Dos técnicos con pasado en el futbol mexicano chocaron en el inicio de la Fase Final por boletos a la Copa del Mundo.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Tremendo oso! Resultado histórico contra Costa Rica pone al ‘Piojo’ contra las cuerdas

    Marcador histórico en el inicio de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 y en donde Nicaragua pudo plantarle cara a Costa Rica.

    Empate 1-1 en el Estadio Nacional de Managua y en un partidazo con sabor mexicano, y no solo porque ambas escuadras luchan por un boleto al Mundial que tendrá a México como uno de los anfitriones, sino también por los estrategas en juego.

    PUBLICIDAD

    El 'Fantasma' Figueroa, chileno, pero viejo conocido del futbol mexicano, hizo pasar un mal rato a Miguel 'Piojo' Herrera, quien tendrá mucho qué pensar y reacomodar para sus próximos encuentros dentro del Grupo C, en donde también están Honduras y Haití.

    Jason Coronel cometió una imprudencia a los 54' y dejó a los nicaragüenses con uno menos. Minutos después, Alexis Gamboa pondría el primer tanto a favor de Costa Rica.

    Pero Byron Bonilla a los 81' igualó el marcador vía penal y, con ello, Nicaragua se alzó con un punto histórico y con un hombre menos en un partido que acabó mal, con una pequeña bronca y la fiesta se desató en Managua.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Cristiano Ronaldo detona la polémica tras empujar a un fan previo al Armenia vs. Portugal

    Cristiano Ronaldo detona la polémica tras empujar a un fan previo al Armenia vs. Portugal

    1 min
    La Selección de Marruecos se suma a los clasificados al Mundial 2026

    La Selección de Marruecos se suma a los clasificados al Mundial 2026

    1 min
    El Salvador derrota de visita a Guatemala rumbo al Mundial del 2026

    El Salvador derrota de visita a Guatemala rumbo al Mundial del 2026

    3:07
    Resumen | ¡Brasil gana, gusta, golea y hunde a Chile en la eliminatoria!

    Resumen | ¡Brasil gana, gusta, golea y hunde a Chile en la eliminatoria!

    1 min
    Brasil golea sin apuros a Chile rumbo al Mundial del 2026

    Brasil golea sin apuros a Chile rumbo al Mundial del 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Costa Rica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD