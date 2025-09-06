Nicaragua arranca un histórico marcador a Costa Rica en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Dos técnicos con pasado en el futbol mexicano chocaron en el inicio de la Fase Final por boletos a la Copa del Mundo.
Marcador histórico en el inicio de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 y en donde Nicaragua pudo plantarle cara a Costa Rica.
Empate 1-1 en el Estadio Nacional de Managua y en un partidazo con sabor mexicano, y no solo porque ambas escuadras luchan por un boleto al Mundial que tendrá a México como uno de los anfitriones, sino también por los estrategas en juego.
El 'Fantasma' Figueroa, chileno, pero viejo conocido del futbol mexicano, hizo pasar un mal rato a Miguel 'Piojo' Herrera, quien tendrá mucho qué pensar y reacomodar para sus próximos encuentros dentro del Grupo C, en donde también están Honduras y Haití.
Jason Coronel cometió una imprudencia a los 54' y dejó a los nicaragüenses con uno menos. Minutos después, Alexis Gamboa pondría el primer tanto a favor de Costa Rica.
Pero Byron Bonilla a los 81' igualó el marcador vía penal y, con ello, Nicaragua se alzó con un punto histórico y con un hombre menos en un partido que acabó mal, con una pequeña bronca y la fiesta se desató en Managua.