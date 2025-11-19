    Mundial 2026

    Los millones que perdió Costa Rica por el fracaso de Miguel Herrera

    El no clasificar al Mundial 2026 le salió muy caro al país y a la Fedefutbol dentro y fuera de la cancha.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Fracaso de 'Piojo' Herrera hizo perder a Costa Rica esta cifra millonaria

    El fracaso de Miguel Herrera en Costa Rica le salió muy caro a la Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol), ya que el no calificar al Mundial 2026 le trajo pérdidas millonarias.

    Tras el empate 0-0 entre Costa Rica y Honduras en San José, Tigo Sports Costa Rica pudo hablar con Rodolfo Villalobos, expresidente de la Fedefutbol, quien asistió al Estadio Nacional y lamentó la eliminación que fue duramente criticada por la prensa tica.

    “Muy triste, necesitábamos ir, Keylor (Navas), Kendall (Waston), Celso (Borges), Joel (Campbell), no merecían retirarse así”, fue lo primero que expresó el exdirectivo.

    Villalobos aseguró que el no ir al Mundial 2026 va a ser un golpe “muy duro para el país” y reveló que la Fedefutbol y Costa Rica perderán “más de 100 millones de dólares”.

    Rodolfo Villalobos fue presidente de la Fedefutbol de 2015 a 2023 y actualmente es miembro del consejo directivo de la FIFA.

    Costa Rica no clasificó a la Copa del Mundo al finalizar las Eliminatorias de Concacaf en el tercer lugar del Grupo C con siete puntos tras un triunfo, cuatro empates y una derrota.

    Serán Panamá, Curazao y Haití quienes se unan a México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial 2026, mientras que Jamaica y Surinam pelearán en el Repechaje Intercontinental por uno de los últimos dos boletos.

    Video Última hora: Así renunció el Piojo Herrera a la Selección de Costa Rica

