COsta Rica y Haití llegaron a dos puntos en el Grupo C de Concacaf.

La Selección de Costa Rica volvió a dejar dudas tras rescatar el empate en casa ante Haití en partido de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial.

Miguel Herrera y sus dirigidos llegaban a este compromiso tras empatar con Nicaragua y en casa buscan sumar de tres para tomar el liderato de su grupo.

Los Ticos arrancaron de la mejor forma al adelantarse en el marcador al minuto 1 con anotación de Kenneth Vargas y al 35’ apareció Alonso Martínez para poner el 2-0 de Costa Rica sobre Haití y parecía que las cosas le estaban saliendo al Piojo.

Sin embargo, en la segunda parte las cosas cambiaron en cuestión minutos tras el ingreso de Duckens Nazon al campo de juego.

Y es que el delantero haitiano se lució con un triplete que puso a temblar a Costa Rica.

Su primer gol lo anotó al 55’ tras aprovechar un rebote de Keylor Navas, el segundo llegó a los 58’ tras un golazo de chilena que ponía el juego 2-2 y el t ercer gol en su cuenta llegó al minuto 86 cuando definió de primera tras una jugada colectiva que el daba la ventaja a la Selección de Haití.

Parecía que los visitantes se quedaban con al triunfo, pero en tiempo de compensación Juan Pablo Vargas anotó el tercer de Costa Rica para el 3-3 final.

Con este empate Costa Rica y Haití llegaron a dos puntos para compartir el segundo lugar del Grupo C que comanda Honduras con cuatro unidades.

HONDURAS SE IMPONE ANTE NICARAGUA Y ES LÍDER DE GRUPO

Un duelo que hizo vibrar a la grada fue el de Honduras y Nicaragua, encuentro que se disputó en Tegucigalpa, donde los locales se impusieron por 2-0.

El combinado de Reinaldo Rueda definió el encuentro en la segunda mitad gracias a los goles de Romell Quioto en el minuto 47 y el de Alexy Vega en el agregado del encuentro.

De esta forma, Honduras se mantendrá como líder del sector con cuatro puntos, mientras que Costa Rica y Haití están empatados en el segundo lugar del grupo con dos unidades-

Para la Fecha FIFA de octubre, Honduras se medirá ante Costa Rica, de Miguel ‘Piojo’ Herrera, y Haití lo hará ante Nicaragua en el primer día de partidos.