    Mundial 2026

    DT de Honduras rompe en llanto en plena conferencia tras quedar fuera del Mundial 2026

    El timonel conmovió y sorprendió después de un partido trágico ante Costa Rica.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video DT de Honduras llora en conferencia al enterarse que está fuera del Mundial

    Reinaldo Rueda, director técnico de Honduras, rompió en llanto en plena conferencia de prensa después de que Honduras perdiera su chance de estar en el Mundial 2026 que celebrará su sorteo este viernes 5 de diciembre.

    Honduras no pudo clasificarse al Mundial 2026 que ya tiene a todos sus equipos definidos, exceptuando a los que pasarán por Repechaje, todo después de una Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo tortuosa y que no parecía ofrecer mayores dificultades para la 'H'.

    PUBLICIDAD

    "Perdón, pero yo creo que es un momento duro. Creo que hoy el futbol nos ha dado una lección de humildad, que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, como dice el Rey David, no ajustó", dijo un tocado Reinaldo Rueda.

    "No fue suficiente. Un grupo muy competitivo. La ironía: nos quedamos por un gol. Clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos cuatro puntos de seis. Y bueno, creo que es difícil", agregó con un rostro totalmente desencajado.

    Honduras apenas si empató 0-0 ante Costa Rica para que ambas escuadras quedaran fuera del Mundial 2026.

    JUGADORES DE COSTA RICA TAMPOCO CONTIENEN EL LLANTO


    Kendall Waston y Celso Borges, dos pilares e históricos de la Selección de Costa Rica, también se quebraron después del partido en el Estadio Nacional de San José.

    Ambos fueron captados en la zona mixta, en donde dieron la cara, y también se les vio con un semblante partido tras la eliminación.

    Video ¡Parte el corazón! Históricos de Costa Rica llegan a las lágrimas tras eliminación

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Hija de Miguel Herrera reacciona a la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

    Hija de Miguel Herrera reacciona a la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

    2 min
    Mundial 2026: ¿Miguel Herrera renuncia en conferencia tras quedar fuera de la Copa del Mundo?

    Mundial 2026: ¿Miguel Herrera renuncia en conferencia tras quedar fuera de la Copa del Mundo?

    1 min
    Mundial 2026: Miguel Herrera recibe graves insultos tras quedar eliminado

    Mundial 2026: Miguel Herrera recibe graves insultos tras quedar eliminado

    1 min
    Mundial 2026: Los 16 equipos que disputarán el repechaje de UEFA

    Mundial 2026: Los 16 equipos que disputarán el repechaje de UEFA

    2 min
    Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: fracaso de Miguel Herrera y Costa Rica tras quedar fuera de la Copa del Mundo

    Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: fracaso de Miguel Herrera y Costa Rica tras quedar fuera de la Copa del Mundo

    Relacionados:
    Mundial 2026HondurasCosta Rica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX