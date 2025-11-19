DT de Honduras rompe en llanto en plena conferencia tras quedar fuera del Mundial 2026
El timonel conmovió y sorprendió después de un partido trágico ante Costa Rica.
Reinaldo Rueda, director técnico de Honduras, rompió en llanto en plena conferencia de prensa después de que Honduras perdiera su chance de estar en el Mundial 2026 que celebrará su sorteo este viernes 5 de diciembre.
Honduras no pudo clasificarse al Mundial 2026 que ya tiene a todos sus equipos definidos, exceptuando a los que pasarán por Repechaje, todo después de una Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo tortuosa y que no parecía ofrecer mayores dificultades para la 'H'.
"Perdón, pero yo creo que es un momento duro. Creo que hoy el futbol nos ha dado una lección de humildad, que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, como dice el Rey David, no ajustó", dijo un tocado Reinaldo Rueda.
"No fue suficiente. Un grupo muy competitivo. La ironía: nos quedamos por un gol. Clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos cuatro puntos de seis. Y bueno, creo que es difícil", agregó con un rostro totalmente desencajado.
Honduras apenas si empató 0-0 ante Costa Rica para que ambas escuadras quedaran fuera del Mundial 2026.
JUGADORES DE COSTA RICA TAMPOCO CONTIENEN EL LLANTO
Kendall Waston y Celso Borges, dos pilares e históricos de la Selección de Costa Rica, también se quebraron después del partido en el Estadio Nacional de San José.
Ambos fueron captados en la zona mixta, en donde dieron la cara, y también se les vio con un semblante partido tras la eliminación.