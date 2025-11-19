Video DT de Honduras llora en conferencia al enterarse que está fuera del Mundial

Reinaldo Rueda, director técnico de Honduras, rompió en llanto en plena conferencia de prensa después de que Honduras perdiera su chance de estar en el Mundial 2026 que celebrará su sorteo este viernes 5 de diciembre.

PUBLICIDAD

"Perdón, pero yo creo que es un momento duro. Creo que hoy el futbol nos ha dado una lección de humildad, que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, como dice el Rey David, no ajustó", dijo un tocado Reinaldo Rueda.

"No fue suficiente. Un grupo muy competitivo. La ironía: nos quedamos por un gol. Clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos cuatro puntos de seis. Y bueno, creo que es difícil", agregó con un rostro totalmente desencajado.

Honduras apenas si empató 0-0 ante Costa Rica para que ambas escuadras quedaran fuera del Mundial 2026.

JUGADORES DE COSTA RICA TAMPOCO CONTIENEN EL LLANTO



Kendall Waston y Celso Borges, dos pilares e históricos de la Selección de Costa Rica, también se quebraron después del partido en el Estadio Nacional de San José.

Ambos fueron captados en la zona mixta, en donde dieron la cara, y también se les vio con un semblante partido tras la eliminación.