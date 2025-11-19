La Selección de Costa Rica no logró participar en su cuarta Copa del Mundo de la FIFA consecutiva luego de quedar fuera del Mundial 2026 tras las eliminatorias de la Concacaf en las que empató 0-0 con Honduras en el último partido en el que se le escapó el boleto.

Quedar fuera del Mundial 2026 en unas eliminatorias de la Concacaf en las que no estaban las tres selecciones de mayor potencial futbolístico como México, Estados Unidos y Canadá, sedes de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, detonó el enfado e insultos de la afición.

EN MENSAJE DE KEYLOR NAVAS TRAS QUEDAR FUERA DEL MUNDIAL 2026

El veterano guardameta de la Selección de Costa Rica y quien actualmente juega para los Pumas de la UNAM, Keylor Navas, publicó en sus redes sociales un desgarrador mensaje dirigido a su afición tras el fiasco de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

“Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final”, escribió Keylor Navas en su cuenta personal de Instagram.