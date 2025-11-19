    Mundial 2026

    Mundial 2026: Keylor Navas da desgarrador mensaje tras eliminación de Costa Rica

    El experimentado portero de la selección tica dejó unas palabras para la afición después de no conseguir el boleto a la justa mundialista.

    Emmanuel R. Marroquín.
    La Selección de Costa Rica no logró participar en su cuarta Copa del Mundo de la FIFA consecutiva luego de quedar fuera del Mundial 2026 tras las eliminatorias de la Concacaf en las que empató 0-0 con Honduras en el último partido en el que se le escapó el boleto.

    Esta eliminación fue considerada como un rotundo fracaso para Miguel Herrera, quien tomó las riendas del equipo tico para este ciclo mundialista sin alcanzar el objetivo y quien luego de la conferencia de prensa posterior al partido ante La H, dejó entrever su renuncia.

    Quedar fuera del Mundial 2026 en unas eliminatorias de la Concacaf en las que no estaban las tres selecciones de mayor potencial futbolístico como México, Estados Unidos y Canadá, sedes de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, detonó el enfado e insultos de la afición.

    EN MENSAJE DE KEYLOR NAVAS TRAS QUEDAR FUERA DEL MUNDIAL 2026

    El veterano guardameta de la Selección de Costa Rica y quien actualmente juega para los Pumas de la UNAM, Keylor Navas, publicó en sus redes sociales un desgarrador mensaje dirigido a su afición tras el fiasco de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

    “Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final”, escribió Keylor Navas en su cuenta personal de Instagram.

    Costa Rica y Keylor Navas acabaron en la tercera posición del Grupo C de la Tercera Ronda de las eliminatorias de la Concacaf y ni siquiera alcanzó uno de los dos boletos para contender por el Repechaje Intercontinental en lo que hubiera sido una última oportunidad de asistir al Mundial 2026.

