    Mundial 2026

    Haaland marca doblete para enviar a Italia a sufrir en el Repechaje

    La Azzurra nuevamente tendrá que pasar por los Playoffs para jugarse su boleto a la Copa del Mundo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Resumen | Erling Haaland manda a Italia nuevamente al repechaje

    Erling Haaland marcó doblete en el triunfo de Noruega 3-1 ante Italia para clasificar al Mundial 2026 y cerrar de manera invicta la Eliminatoria de la UEFA.

    Los Vikingos fueron la selección con más goles anotados en el clasificatorio de Europa con 37 anotaciones, de las cuales 16 fueron obra de Erling Haaland, delantero del Manchester City.

    La Azzurra volverá a sufrir en su camino a una Copa del Mundo por tercera ocasión al hilo por no avanzar directo. En la eliminatoria a Rusia 2018, Italia quedó fuera ante Suecia y para Qatar 2022 ante Macedonia del Norte.

    Era un milagro el que necesita Italia para evitar el Repechaje UEFA al Mundia 2026 que vivirá su sorteo el 20 de noviembre, ya que debía golear por más de 10 anotaciones a Los Vikingos para darle la vuelta a la estadística en el Grupo I.

    Pio Esposito abrió el marcador al minuto 11, que parecía más que nada el darle una alegría a los tifosi presentes en San Siro este domingo, pero todo cambió en el segundo tiempo.

    En 15 minutos, Noruega se puso seria y cayeron los goles de Antonio Nusa, Erling Haaland (doblete) y Jorgen Strand Larsen para darle la vuelta al marcador y hacer que los nórdicos vuelvan tras 28 años a una Copa del Mundo

