    Mundial 2026

    Guatemala pierde frente a Panamá y queda eliminado del Mundial

    Panamá derrota a domicilio a los chapines, se mete en la lucha final por un boleto directo al Mundial de 2026 y deja sin aspiraciones a los chapines.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡De locos! Guatemala es eliminado rumbo al Mundial 2026 en partidazo

    En encuentro de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026, cuando Guatemala parecía tener el gran regreso, un gol en la recta final le otorgó la victoria a Panamá y mató todas las aspiraciones de los comandados por Luis Fernando Tena de ir al Mundial.

    Después de un claro dominio, sería hasta los 31 minutos de juego en un rebote en el área, en el que Cecilio Waterman tomó la de gajos, sacó el disparo de media vuelta y lo mandó guardar para el 1-0 de los canaleros.

    PUBLICIDAD

    Los visitantes continuaron como dueños de las acciones de peligro y ya cuando todo indicaba que se irían al descanso con la mínima ventaja, nuevamente apareció Cecilio Waterman, quien sacó el disparo apenas entrando al área y consiguió el segundo en su cuenta personal y el 2-0 en la pizarra.

    Sin embargo, en el complemento y tras cambios de ambas escuadras, los pupilos del 'Flaco' Tena despertaron y, al 69, recortaron distancia por conducto de Arquímides Ordóñez.

    Unos minutos más tarde, Rudy Muñoz, tras una minuciosa revisión del VAR por aparente fuera de lugar, le dio el empate a los chapines que los hacía soñar nuevamente con asistir al Mundial de 2026 cuando todo parecía ordenarse con la clasificación.

    Pero el sueño terminó a los 78 minutos cuando José Fajardo la encontró en el área y sin pensarlo mucho, la envió al fondo de la red para el lapidario 3-2 en favor de Panamá.

    Con este marcador Guatemala quedó eliminado de toda posibilidad de clasificar al Mundial, mientras que Panamá llegó a nueve puntos, mismos que Surinam, líder del Grupo A, y peleará en la última fecha por un boleto directo o el repechaje a fin de estar en el Sorteo del Mundial de 2026..

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Rodrigo Aguirre vive el sueño del futbolista gracias al América

    Rodrigo Aguirre vive el sueño del futbolista gracias al América

    1 min
    Tata Martino pronóstica a la Selección Mexicana esto en el Mundial 2026

    Tata Martino pronóstica a la Selección Mexicana esto en el Mundial 2026

    66 Historias
    Guatemala vs. Panamá EN VIVO por las eliminatorias Concacaf Mundial 2026: ¡Finaliza el encuentro!
    1 min
    Francia clasifica al Mundial con goleada a Ucrania de la mano de Mbappé

    Francia clasifica al Mundial con goleada a Ucrania de la mano de Mbappé

    2 min
    Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026: definida la Final de los Playoffs

    Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026: definida la Final de los Playoffs

    Relacionados:
    Mundial 2026GuatemalaPanamá

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX