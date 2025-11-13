En encuentro de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026, cuando Guatemala parecía tener el gran regreso, un gol en la recta final le otorgó la victoria a Panamá y mató todas las aspiraciones de los comandados por Luis Fernando Tena de ir al Mundial.

Después de un claro dominio, sería hasta los 31 minutos de juego en un rebote en el área, en el que Cecilio Waterman tomó la de gajos, sacó el disparo de media vuelta y lo mandó guardar para el 1-0 de los canaleros.

Los visitantes continuaron como dueños de las acciones de peligro y ya cuando todo indicaba que se irían al descanso con la mínima ventaja, nuevamente apareció Cecilio Waterman, quien sacó el disparo apenas entrando al área y consiguió el segundo en su cuenta personal y el 2-0 en la pizarra.

Sin embargo, en el complemento y tras cambios de ambas escuadras, los pupilos del 'Flaco' Tena despertaron y, al 69, recortaron distancia por conducto de Arquímides Ordóñez.

Unos minutos más tarde, Rudy Muñoz, tras una minuciosa revisión del VAR por aparente fuera de lugar, le dio el empate a los chapines que los hacía soñar nuevamente con asistir al Mundial de 2026 cuando todo parecía ordenarse con la clasificación.

Pero el sueño terminó a los 78 minutos cuando José Fajardo la encontró en el área y sin pensarlo mucho, la envió al fondo de la red para el lapidario 3-2 en favor de Panamá.