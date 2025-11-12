    Mundial 2026

    Guatemala da bievenida hostil a Panamá previo al partido rumbo al Mundial 2026

    Aficionados chapines dieron la bienvenida en el aeropuerto a los canaleros encabezados por Carrasquilla.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Cierre de locura! Guatemala y compañía por su boleto directo al Mundial 2026

    El vital partido de Guatemala ante Panamá por un boleto al Mundial 2026 en las Eliminatorias de Concacaf, provocó un hostil recibimiento este miércoles en la capital.

    Varios aficionados se dieron cita fuera del A eropuerto Internacional La Aurora, donde los canaleros aterrizaron esta misma tarde previo a ese compromiso el jueves por la noche.

    Los fans chapines están más que metidos con su selección, al grado de amenazar al árbitro mexicano César Arturo Ramos, por pensar en un posible robo por que Concacaf designó terna arbitral mexicana.

    Con insultos, bombas de humo y mucha presión, fue como el grupo de aproximadamente 100 guatemaltecos se dieron cita para meter presión a los panameños encabezados por Adalberto Carrasquilla, en medio de la polémica por la fractura a Kevin Mier.

    Es tanta la pasión que existe actualmente en Guatemala por conseguir su primer Mundial en su historia, que hasta una pancarta con la leyenda "panameños hdp", se les mostró a los rivales.

    Guatemala y Panamá jugarán este jueves 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, a las 8:00 pm CT de México y 9:00 pm ET en Estados Unidos.

    Video FIFA castiga Guatemala: ¿Peligra su clasificación al Mundial 2026?

