    Mundial 2026

    Amenazan a César Arturo Ramos previo al juego entre Guatemala y Panamá

    En la ciudad de Guatemala apareció una manta con mensaje que preocupa.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Prensa hondureña sobre arbitraje: “No puedes quedar bien con Dios y Diablo”

    La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 está que arde y previo al partido clave entre Guatemala y Panamá los aficionados chapines l anzaron una amenaza al árbitro mexicano, César Arturo Ramos.

    De acuerdo con información del periodista hondureño, Gustavo Roca, en la ciudad de Guatemala apareció una manta con un mensaje de advertencia para Concacaf, Panamá y los árbitros.

    Concacaf, panameños, árbitros: Si nos roban, de acá no se va nadie”, se puede apreciar en la foto compartida por el periodista.

    Esta amenaza se da luego de que acusan que Panamá está recibiendo ayuda luego de que con un polémico gol derrotaran a El Salvador para que se mantengan en la pelea por el boleto directo al Mundial 2026.

    Con esta amenaza hacia los árbitros se recuerda el día en que el cronista hondureño, Salvador Nasralla, i ncitó a la violencia en contra del mexicano Marco Antonio Rodríguez que estaba pitando el encuentro eliminatoria entre Honduras y Costa Rica en el 2009.

    Para el encuentro entre Guatemala y Panamá toda la terna arbitral, incluido el VAR, será compuesto netamente de mexicanos. Los Canaleros se encuentran en el segundo lugar del Grupo A con 6 puntos, mientras que los Chapines son terceros con 5 unidades.

    Video ¡Cierre de locura! Guatemala y compañía por su boleto directo al Mundial 2026

