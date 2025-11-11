Video ¡De alarido! Así se define en África su cupo para el Repechaje al Mundial 2026

Los equipos clasificados al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá busca conocer al representante de la Confederación Africana de Futbol para el Repechaje Internacional.

Cabe recordar que el Repechaje Internacional de la FIFA se jugará en marzo de 2026 con dos selecciones de Concacaf, una de OFC, otra de AFC, una de Conmebol y la selección de la CAF.

Tras haber culminado la Primera Ronda de las Eliminatorias de África, avanzaron los líderes de cada grupo de forma directa y los cuatro mejores segundos lugares.

¿CUÁNDO SE DEFINE EL BOLETO PARA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL EN ÁFRICA?



Las fechas de los partidos que definirán a la última selección de África que aspire a conseguir el boleto al Mundial 2026 están definidas, donde primero habrá Semifinales y luego una Final.

El ganador no clasificará aún al magno evento futbolístico, sino apenas lo hará para jugar el Repechaje Intercontinental de la FIFA con rival por definir tras el sorteo del próximo 20 de noviembre en Zúrich, Suiza.

Las fechas de los partidos del Repechaje de las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026 son los siguientes:

Jueves 13 de noviembre

Nigeria vs. Gabón : 10:00 horas tiempo del CT de México; 11:00 horas ET y 8:00 horas PT en Estados Unidos; Estadio Moulay Hassan en Rabat, Marruecos

: 10:00 horas tiempo del CT de México; 11:00 horas ET y 8:00 horas PT en Estados Unidos; Estadio Moulay Hassan en Rabat, Marruecos Camerún vs. RD Congo: 13:00 horas tiempo del CT de México; 14:00 horas ET y 11:00 horas PT en Estados Unidos; Estadio Al Barid en Rabat, Marruecos.

Martes 18 de noviembre