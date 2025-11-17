Nigeria acusa a Congo de hacer vudú para dejarlo fuera del Mundial 2026

Nigeria se quedó fuera del Mundial 2026 al perder en penales (3-4) ante la República Democrática del Congo que logró el boleto al Repechaje Intercontinental.

El marfileño Éric Chelle, técnico de Nigeria, estalló tras perder la tanda de penales (tras empatar 1-1 en el tiempo regular) y se le fue encima al cuerpo técnico del Congo.

PUBLICIDAD

En la zona mixta postpartido, Chelle fue cuestionado al respecto y reveló que su reacción fue porque Congo les hizo vudú a sus jugadores durante la tanda de penales.

“Durante la tanda de penaltis, el tipo de la República Democrática del Congo hizo algo de vudú, por eso estaba un poco nervioso”, declaró el entrenador de Nigeria.

RD Congo buscará jugar su segunda Copa del Mundo

Tras dejar fuera a Camerún y Nigeria en los Play-offs de África, la República Democrática del Congo se clasificó al Repechaje Intercontinental que se disputará en marzo en Guadalajara y Monterrey.

Congo busca jugar su segundo Mundial tras disputar el de Alemania 1974, aunque en aquella ocasión lo hizo bajo el nombre de Zaire.

Por su parte, Nigeria se perderá su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva tras haber clasificado de 1994 a 2002 y de 2010 a 2018.

Hasta el momento, Congo, Bolivia y Nueva Caledonia son los únicos equipos confirmados para el Repechaje Intercontinental que dará los últimos dos boletos al Mundial 2026.

El representante de Asia saldrá de la Final de Play-offs entre Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras que falta que se definan los dos representantes de Concacaf.