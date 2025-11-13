Cristiano Ronaldo deja boquiabiertas a seleccionadas de Portugal

Cristiano Ronaldo concentra con la Selección de Portugal para la Fecha FIFA de noviembre, última de 2025, en donde buscará certificar el pase al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá y con ello acercar más el acuerdo para jugar un amistoso con la Selección Mexicana.

Portugal cerrará las eliminatorias de la UEFA rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA dentro del Grupo F el cual lidera con cinco puntos más que Hungría, segundo en el sector, por lo que un triunfo ante Irlanda este jueves le puede dar la clasificación.

Antes de viajar a Dublin, Portugal convivió con seleccionadas Sub-16, quienes llamaron la atención por sus caras de sorpresas al ver a la estrella lusitana CR7, uno de los mejores jugadores del mundo en activo junto a Lionel Messi, que también robó suspiros pero España.

Las caras de sorpresa de las seleccionadas nacionales juveniles hizo verlas como auténticas aficionadas, pues cualquiera reacciona así ante la presencia de Cristiano Ronaldo, quien incluso ha generado furor entre colegas y hasta compañeros de equipo.

La Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo en sus filas, jugará ante Irlanda y frente a Andorra en el cierre de las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026; de sellar su pase a la justa, estaría próximo a cerrarse el partido amistoso que se contempla ante México en el Estadio Banorte en marzo próximo como parte de los eventos de reinauguración.