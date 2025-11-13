Horario y dónde ver el Irlanda vs. Portugal de eliminatorias UEFA
La escuadra portuguesa puede asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2026.
Por:
Alonso Ramírez.
Video ¡Arde Europa! Así puedes ver a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland rumbo al Mundial 2026
La UEFA entra en su fase final de clasificación para otorgar los últimos boletos para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Uno de los partidos que más llaman la atención es el de Irlanda que recibe a Portugal en la jornada 9, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Aviva.
Irlanda venció a Armenia en el partido anterior, el marcador fue por 1-0 gracias al gol de Evan Ferguson, con esto se colocaron como tercer lugar del Grupo F con cuatro puntos.
Portugal por su parte, igualó 2-2 con Hungría, duelo en el que Cristiano Ronaldo marcó doblete, pero fue insuficiente para obtener la victoria, aun así, se mantuvieron como el primer lugar del mismo sector con diez unidades.
Horario y dónde ver el Irlanda vs. Portugal de eliminatorias UEFA
- Fecha: Este partido se disputará el próximo jueves 13 de noviembre en la cancha del Estadio Aviva.
- Horario: El juego iniciará a las 13:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 14:45 horas del Este y 11:45 horas en el Pacífico.
- Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para todos Estados Unidos.
