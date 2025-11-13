Video ¡Arde Europa! Así puedes ver a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland rumbo al Mundial 2026

La UEFA entra en su fase final de clasificación para otorgar los últimos boletos para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los partidos que más llaman la atención es el de Irlanda que recibe a Portugal en la jornada 9, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Aviva.

Irlanda venció a Armenia en el partido anterior, el marcador fue por 1-0 gracias al gol de Evan Ferguson, con esto se colocaron como tercer lugar del Grupo F con cuatro puntos.

Portugal por su parte, igualó 2-2 con Hungría, duelo en el que Cristiano Ronaldo marcó doblete, pero fue insuficiente para obtener la victoria, aun así, se mantuvieron como el primer lugar del mismo sector con diez unidades.

Horario y dónde ver el Irlanda vs. Portugal de eliminatorias UEFA