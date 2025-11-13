La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo en Qatar 2022, continúa con su preparación rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá para refrendar su título cuando este viernes se mida al combinado de Angola, eliminado de la eliminatoria de África para la justa mundialista.

El partido será este viernes 14 de noviembre en Elche, España, casa de equipo de LaLiga en lo que será el último juego de la Albiceleste en 2025 para encaminarse hacia la Copa Mundial 2026 a espera de conocer a sus rivales en el sorteo de diciembre próximo.

Lionel Messi fue uno de los jugadores que más acapararon las miradas tanto de aficionados argentinos que se dieron cita en Elche como de seguidores locales, pues Argentina dio acceso al entrenamiento en el estadio y recibieron el apoyo de sus seguidores.

Cada que Messi tocaba el balón fue ovacionado y obre todo en cada gol los gritos en la tribuna eran estremecedores en un estadio con un gran aforo para ver a uno de los mejores jugadores del mundo en activo.

Argentina sólo tiene cerrado un partido más en 2026 antes del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, es la Finalissima contra España el 27 de marzo próximo; también se medirá ante México, tras la confirmación del presidente de la AFA, pero con fecha y sede por definir, a solo unos días del inicio del torneo.