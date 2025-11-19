    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 1?

    Las selecciones de los países anfitriones se colocan en este bombo para el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA junto a las mejores rankeadas que hayan clasificado.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

    Los bombos para el sorteo del Mundial 2026 están definidos y el número 1 cuenta con las ‘potencias mundiales’ de cara al magno evento futbolístico que por primera ocasión se disputará en tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá.

    Cada bombo está conformado por 12 selecciones nacionales clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA y el bombo 1 cuenta con los equipos anfitriones de la justa mundialista más las mejores rankeadas hasta noviembre de 2025.

    ¿QUIÉNES INTEGRAN EL BOMBO 1 PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

    La campeona vigente del Mundial Qatar 2022, la Selección de Argentina, se encuentra en el bombo 1 a lado de México, Estados Unidos y Canadá. Portugal, del astro Cristiano Ronaldo y quien recién visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, también aparece en este sector.

    Aún faltan selecciones por clasificar, sólo restan seis lugares; cuatro que saldrán de los Playoffs de la UEFA, que son las segundas mejores selecciones de cada grupo de las eliminatorias de Europa, así como las mejores clasificadas tras la última UEFA Nations Legue.

    Dos selecciones más saldrán del Repechaje Intercontinental en el que participan selecciones de las otras confederaciones y que es Concacaf la única que tiene a dos representantes. El sorteo para estos Repechajes y para los Playoffs de la UEFA será este jueves 20 de noviembre.

    Estos son los equipos que conforman el Bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026:

    • México
    • Estados Unidos
    • Canadá
    • España
    • Argentina
    • Francia
    • Inglaterra
    • Portugal
    • Países Bajos
    • Brasil
    • Bélgica
    • Alemania

