Video ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

Con lo bombos para el sorteo del Mundial 2026 definidos, el Bombo 2 cuenta con una selección que ha sido dos veces campeona del mundo y a la que recientemente enfrentó tanto la Selección Mexicana como la Selección de Estados Unidos en encuentros de carácter amistoso.

Se trata de la Selección de Uruguay, que fue campeona en Uruguay 1930, la primera edición de la Copa del Mundo y cuyo trofeo antes se llamaba Jules Rimet; así como en el Mundial Brasil 1950 en el famoso Maracanazo contra Brasil.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL BOMBO 2 PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

Además de la Selección de Uruguay, en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026 aparecen dos selecciones más de la Conmebol, tres de la UEFA, dos de África, tres de Asia y una del Continente de Oceanía pero que está registrado en la zona asiática, Australia.

Las selecciones que forman parte del Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026 y regresan a una Copa el Mundo de la FIFA, que no estuvieron en Qatar 2022, son Colombia y Austria.

Estos son los equipos que conforman el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026: