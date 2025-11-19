    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 4?

    Las 12 selecciones que integran este bombo no están completas, pues de aquí saldrán las que clasifiquen vía Playoffs de la UEFA y Repechaje Intercontinental.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

    Con los bombos para el sorteo del Mundial 2026 definidos, en el último, el Bombo 4, aparecen varias selecciones que tendrán su debut en una Copa del Mundo de la FIFA así como las selecciones que se clasifiquen vía Playoffs de la UEFA y los dos lugares que otorgan los Repeches Intercontinentales.

    Curazao, Cabo Verde y Jordania son tres de las cuatro selecciones que tendrán su debut en un Mundial que ya están clasificadas para la edición que se disputará, por primera vez en la historia, en tres países; México, Estados Unidos y Canadá.

    Pudieran sumarse más selecciones debutantes, pero se conocerán después de los Playoffs de la UEFA y de los Repechajes Intercontinentales, que además tendrán su sorteo para conocer los cruces hacia uno de los últimos seis lugares que restan en las eliminatorias.

    ¿QUIÉNES INTEGRAN EL BOMBO 4 PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

    Además de las ya mencionadas Jordania (Asia), Cabo Verde (África) y Curazao (Concacaf), están Ghana, Nueva Zelanda y Haití, ésta que regresa a un Copa del Mundo de la FIFA por primera vez desde su participación en Alemania 1974.

    La Selección de Ghana regresó tras su participación en Qatar 2022 y buscará emular lo hecho en Sudáfrica 2010, donde tuvo su mejor participación tras llegar de manera sorpresiva hasta los Cuartos de Final.

    Nueva Zelanda, por su parte, jugará su tercer Mundial, lo hizo en España 1982 y luego en Sudáfrica 2010; en ambas quedó eliminado en Primera Ronda Fase de Grupos, de manera respectiva.

    Estos son los equipos que conforman el Bombo 4 para el sorteo del Mundial 2026:

    • Jordania
    • Cabo Verde
    • Ghana
    • Curazao
    • Nueva Zelanda
    • Haití
    • Repechaje Intercontinental
    • Repechaje Intercontinental
    • Repechaje UEFA
    • Repechaje UEFA
    • Repechaje UEFA
    • Repechaje UEFA

