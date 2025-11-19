Con los bombos definidos para el Mundial 2026, el sorteo para conocer los partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca, aunque antes habrá otro sorteo para conocer lo cruces tanto de los Playoffs de la UEFA como los de Repechaje Intercontinental en busca de los últimos seis lugares que quedan.

En el caso del Bombo 3, las selecciones están definidas y entre ellas aparece una que tendrá su debut en esta Copa del Mundo de la FIFA, la de Uzbekistán, que clasificó por las eliminatorias de Asia.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL BOMBO 3 PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

En este Bombo 3 para el sorteo del Mundial 2026 hay selecciones que regresan a una justa mundialista tras varios años ausentes, pero también algunas que repiten luego de Qatar 2022 como lo son Arabia Saudita, Catar y Túnez.

La Selección de Escocia también integra este bombo y vuelve por primera vez desde Francia 1998, tal como lo hará Noruega, quien con Ering Haaland en sus filas y tras ganar el grupo a Italia en las eliminatorias de la UEFA parece que será un animador en el Mundial 2026.

Estos son los equipos que conforman el Bombo 3 para el sorteo del Mundial 2026: