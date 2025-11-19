    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 3?

    En este bombo hay una selección clasificada que tendrá su debut en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

    Con los bombos definidos para el Mundial 2026, el sorteo para conocer los partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca, aunque antes habrá otro sorteo para conocer lo cruces tanto de los Playoffs de la UEFA como los de Repechaje Intercontinental en busca de los últimos seis lugares que quedan.

    En el caso del Bombo 3, las selecciones están definidas y entre ellas aparece una que tendrá su debut en esta Copa del Mundo de la FIFA, la de Uzbekistán, que clasificó por las eliminatorias de Asia.

    PUBLICIDAD

    ¿QUIÉNES INTEGRAN EL BOMBO 3 PARA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

    En este Bombo 3 para el sorteo del Mundial 2026 hay selecciones que regresan a una justa mundialista tras varios años ausentes, pero también algunas que repiten luego de Qatar 2022 como lo son Arabia Saudita, Catar y Túnez.

    La Selección de Escocia también integra este bombo y vuelve por primera vez desde Francia 1998, tal como lo hará Noruega, quien con Ering Haaland en sus filas y tras ganar el grupo a Italia en las eliminatorias de la UEFA parece que será un animador en el Mundial 2026.

    Estos son los equipos que conforman el Bombo 3 para el sorteo del Mundial 2026:

    • Noruega
    • Panamá
    • Egipto
    • Argelia
    • Paraguay
    • Costa de Marfil
    • Túnez
    • Escocia
    • Catar
    • Uzbekistán
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 2?

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 2?

    1 min
    México desciende un sitio y Estados Unidos asciende dos en el ranking de FIFA

    México desciende un sitio y Estados Unidos asciende dos en el ranking de FIFA

    2 min
    México vs. Paraguay: Javier Aguirre lanza dardo a jugadores rumbo al Mundial 2026

    México vs. Paraguay: Javier Aguirre lanza dardo a jugadores rumbo al Mundial 2026

    2 min
    México vs. Paraguay: Javier Aguirre destaca el nivel de Gilberto Mora

    México vs. Paraguay: Javier Aguirre destaca el nivel de Gilberto Mora

    1:48
    ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

    ¡Al momento! Los bombos de los clasificados al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX