Mundial 2026: Los 16 equipos que disputarán el repechaje de UEFA
Esta es la última oportunidad de las selecciones nacionales de la UEFA que tiene para clasificarse a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
La UEFA cuenta con tres plazas más para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en comparación con la edición pasada en Qatar 2022, debido a que en México, Estados Unidos y Canadá, sedes del torneo, el número de equipos participantes aumentó a 48 distribuidos en 12 grupos durante su Fase Final.
De estas 16 plazas del futbol de Europa vía eliminatorias mundialistas, 12 clasificarán directo y serán las ganadoras de cada uno de los grupos que conformaron esta etapa; después habrá una fase de Playoffs en busca de los cuatro boletos restantes para el Mundial 2026.
Para los Playoffs de la UEFA, o el Repechaje de la UEFA, se clasificarán las 12 selecciones nacionales que hayan acabado segundas en sus grupos y se sumarán cuatro selecciones que ganaron su sección en la UEFA Nations League mejor clasificados que no hayan terminado entre los dos primeros de sus grupos en la eliminatoria mundialista.
Estos 16 equipos se sortearán para agruparse en cuatro sectores con cuatro equipos cada uno para luego avanzar a unas Semifinales y la Final a partido único. Al momento hay sólo una selección clasificada al Mundial 2026, Inglaterra; el resto se conocerá en la Fecha FIFA de noviembre.
Selecciones nacionales que clasificarán directo al Mundial 2026:
- Inglaterra
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Pasíes Bajos
- Suiza
- Escocia
- España
- Austria
- Bélgica
Selecciones nacionales que jugarán los playoffs de la UEFA por las últimas cuatro plazas hacia la Copa del Mundo de la FIFA:
- Eslovaquia
- Kosovo
- Dinamarca
- Ucrania
- Turquía
- Irlanda
- Polonia
- Bosnia & Herzegovina
- Italia
- Gales
- Albania
- Chequia
- Irlanda del Norte
- Suecia
- Rumania
- Macedonia del Norte
Estos son los bombos al momento para el sorteo de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026:
- Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania
- Bombo 2: Polonia, Gales, Chequia y Eslovaquia
- Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo
- Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte