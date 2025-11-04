    Mundial 2026

    Así se reparten los boletos para el Mundial 2026 por cada confederación

    Las seis confederaciones tienen distribuidos los 48 boletos de la Copa del Mundo en 2026.

    Antonio Quiroga.
    Más de 200 países en todo el mundo compitieron por 45 lugares a la Copa del Mundo.
    Más de 200 países en todo el mundo compitieron por 45 lugares a la Copa del Mundo.

    Los equipos clasificados al Mundial 2026 se definen gracias a las seis confederaciones de futbol a nivel internacional que son las responsables de repartir los 48 boletos al Mundial 2026.

    Cabe destacar que el sorteo del Mundial 2026 será este próximo 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos, donde se conocerán los 12 grupos de todos los participantes.

    Cada confederación es la que organiza su misma Eliminatoria para conocer quiénes representarán a su zona, además de que en caso de ser necesario, las selecciones que deberán jugar el Repechaje contra un representante de otra confederación.

    La UEFA, la confederación europea, es la única que tiene un sistema de Repechaje interno sin que tengan que jugar el Repechaje Intercontinental ante otras confederaciones.

    Para el Mundial 2026, serán seis selecciones que compitan en el Repechaje Intercontinental para decidir los últimos dos boletos pendientes.

    ASÍ CLASIFICAN LOS EQUIPOS AL MUNDIAL 2026


    CAF: Confederation of African Football / Confederación de Futbol Africano
    Recibe 9 plazas para el torneo y un cupo para Repechaje.

    AFC: Asian Football Confederation / Confederación Asiática de Futbol
    Recibe 8 plazas para el torneo y un cupo para Repechaje.

    UEFA: Union of European Football Associations / Unión de Asociaciones de Futbol Europeas
    Recibe 16 plazas para el torneo.

    CONCACAF: Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football / Confederación de Asociaciones de Futbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe
    Recibe 3 plazas para el torneo, sin contar a los tres anfitriontes México, Estados Unidos y Canadá, y dos cupos para Repechaje.

    OFC: Oceania Football Confederation / Confederación de Futbol de Oceanía
    Recibe 1 plaza para el torneo y un cupo para Repechaje.

    CONMEBOL: Confederación Sudamericana de Futbol
    Recibe 6 plazas para el torneo y un cupo para Repechaje.

