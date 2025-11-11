Video Repechaje Intercontinental: Asia tiene su 'Final' por el medio boleto

El camino hacia la Copa Mundial 2026 continúa labrándose en una edición inédita con tres países sedes como lo son México, Estados Unidos y Canadá y a la cual tienen selecciones nacionales la oportunidad de ganarse un lugar por primera vez al ser 48 las selecciones participantes.

Repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, hay varios combinados que ya consiguieron el pasaporte para la justa mundialista, mientras que otras tienen una segunda oportunidad a través de los Playoffs de sus respectivas confederaciones para luego jugarse todo en el Repechaje Intercontinental.

En el caso de las eliminatorias de Asia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los Playoffs ya cuenta con sus finalistas, se trata de Emiratos Árabes Unidos e Irak, quienes se disputan una plaza más de las seis aseguradas y definidas; el pase se pelará en partidos a visita recíproca.

¿CUÁNDO SE DEFINE EL BOLETO PARA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL EN ASIA?

Las fechas de los partidos que definirán a la última selección de Asia que aspire a conseguir el boleto al Mundial 2026 están definidas; el ganador no clasificará aún al magno evento futbolístico, sino apenas lo hará para jugar el Repechaje Intercontinental de la FIFA con rival por definir.

Emiratos Árabes Unidos e Irak jugarán la Final de los Playoffs de la Confederación Asiática de Futbol, o el Repechaje de Asia, para luego acceder el Repechaje Intercontinental y cuyo rival se conocerá en un sorteo previo al sorteo el Mundial 2026 el 5 de diciembre de 2025.

Las fechas de los partidos del Repechaje de las eliminatorias de Asia rumbo al Mundial 2026 son los siguientes:

Jueves 13 de noviembre

Emiratos Árabes Unidos vs. Irak

10:00 horas tiempo el Centro de México

11:00 horas tiempo del Este

10:00 horas tiempo del Centro de Estados Unidos

8:00 horas tiempo del Pacífico

Martes 18 de noviembre