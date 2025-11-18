    Mundial 2026

    Irak acude a la épica y clasifica al repechaje intercontinental

    Irak y EAU por un sitio en repechaje internacional

    Por:
    Omar Carrillo.
    Con un final épico, digno de la mejor tradición de historias árabes tipo 'Las mil y una noches' con drama y aventura, héroes y villanos, Irak logró su pase al repechaje internacional para buscar su sitio a Mundial del 2026.

    Lo hizo al vencer 2-1, con un penal marcado por Amir Al Ammari sobre el tiempo (90+17), a Emiratos Árabes en el Basra International Stadium.

    Hay que recordar que desde el juego de ida de los playoffs asiáticos, Irak sorprendió en su visita al Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dhabi y sacó un, a todas luces, valiosísimo empate.

    En la vuelta, el duelo resultó intenso y emocionante. Parejo con dominio alternativo de ambos representativos nacionales que generaron peligro en los arcos a lo largo de todo el encuentro.

    Pero fue el conjunto visitante, tras un enorme pase de Nader y un remate raso de Caio Lucas, a los 52 minutos, que se abrió el marcador.

    Sin embargo, aquello no duró mucho porque a los 66, Mohanad Ali remató de cabeza un tiro libre y con ayuda de la defensa rival empató el partido.

    Los protagonistas del juego hasta ese momento dieron mucho de que hablar en los minutos finales del mismo.

    Mohanad Ali erró dos jugadas claras de gol y luego de que Nader cometió una mano sobre el minutos 90+12, que él árbitro marcó con la ayuda del VAR, tomó el balón para cobrar el tiro desde los 11 pasos que finalmente, a saber si no lo quiso cobrar o desde la banca llegó la instrucción, cedió a Amir Al Ammari.

    El 16 iraquí, se perfiló sobre el 90+17 y con gran temple marcó la anotación.

    A destacar la gran noche del árbitro japonés, Yosuke Araki que sus decisiones importantes siempre fueron acertadas.

    La repesca intercontinental para buscar un sitio a Mundial del 2026, a la que clasificó Irak, se celebrará en marzo del 2026 en Guadalajara y Monterrey, ambas ciudades en México.

