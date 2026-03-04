Mundial 2026 Edmílson tiene emotivo reencuentro con la Copa del Mundo El campeón del mundo con Brasil en el 2002 tuvo un momento especial con el trofeo de la FIFA.

Video Edmílson se reencuentra entre lágrimas con la Copa del Mundo



Edmílson jugó con Brasil seis de los siete partidos con los que se coronó la más reciente ocasión la Verdeamarelha. Levantó por todo lo alto la copa de campeón del mundo y este miércoles, casi 24 años después, tuvo un emotivo reencuentro con su 'amiga'.

En un video tomado por Israel Romo, de TUDN, en el FIFA World Tour Cup en la ciudad de León donde el galardón estará este miércoles y jueves se puede ver al jugador en un momento muy íntimo.

La toma entre sus manos, la oberva con detenimiento y espontáneamente le brotan lágrimas para a continuación darle un beso entre el aplauso de los asistentes.

Hay que recordar que únicamente los campeones del mundo y los presidentes pueden tocar el preciado galardón a mano limpia. Nadie más puede disfrutar de ese momento tan simbólico.

Edmílson fue el invitado de honor a la presentación del trofeo en aquella ciudad de Guanajuato en el Poliforum León y además del emotivo momento tuvo una palabras para los niños y niñas de la ciudad.

“Para los niños, sigan trabajando porque hay muchos equipos en la Liga de México; para las niñas, el futbol femenil está creciendo, así que sigan soñando, porque las quiero ver en el Mundial Femenil en Brasil”, señaló.

Edmílson tuvo una prolífica carrera futbolística de más de 20 años y jugó en clubes como Sao Paulo, Olympique de Lyon, FC Barcelona, Villarreal, Palmeiras, Zaragoza y Creará. Y el del 2002 fue el único Mundial jugado en su haber.