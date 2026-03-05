Mundial 2026 ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026! El exfutbolista del Barcelona es nombrado director deportivo de la escuadra marroquí, mientras que Mohamed Ouahbi será el DT.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Andrés Iniesta se integra a selección mundialista!

El español Andrés Iniesta será el nuevo director deportivo de la Selección de Marruecos según informó la Federación Real Marroquí de Futbol, en un día en donde además se designó a Mohamed Ouahbi como el director técnico en sustitución de Walid Regragi.

PUBLICIDAD

Junto a Iniesta, Marruecos incorpora al cuerpo técnico a Joao Sacramento, quien fue segundo entrenador del Paris Saint-Germain, la Roma y el Tottenham. Estos nombramientos se realizan en el marco de la ‘gestión del rendimiento de la ruta ‘Marruecos 2030’ con el objetivo de desarrollar el futbol marroquí.

“Iniesta contribuirá a estructurar y fortalecer el proyecto de rendimiento en torno a la selección absoluta y Joao Sacramento aportará una metodología de trabajo adaptada a entornos de alta exigencia que contribuirá a la preparación y el rendimiento diario del equipo”, señalaron directivos.

El presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa, anunció el nombramiento de Ouahbi, al tiempo que rindió homenaje al estratega Walid Regragui, por su compromiso y la labor realizada al frente de la selección nacional.