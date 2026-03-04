    Mundial 2026

    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026

    La Federación de Futbol enfrenta dificultades para trámites y su DT está en Emiratos Árabes Unidos.

    Por:Antonio Quiroga
    La Federación de Futbol de Irak lanzó este miércoles comunicado de prensa de cara al Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 a disputarse en México este mes de marzo.

    En el escrito, detalla que debido a la Guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, presenta dificultades para poder realizar algunos trámites para viajar a México.

    En el mismo texto detlla que recibió la confirmación por parte de la FIFA de que el Repechaje Intercontinental se realizará en Monterrey, donde ya están a la venta los boletos.

    IRAK, SUFRE RUMBO AL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026


    La selección de Irak enfrentará al ganador de la Semifinal entre Bolivia y Surinam, que se jugará el 26 de marzo en el Estadio Monterrey. Acá parte del comunicado lanzado este miércoles.

    "Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro director técnico, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y médico, obtengan visas de ingreso a México.

    "La dirección del equipo aclara que continúa en comunicación con la FIFA en relación con los preparativos para la participación de la selección nacional en el Repechaje Intercontinental, a la luz de los recientes acontecimientos en materia de seguridad en Medio Oriente.

    "Tanto la FIFA como la Confederación Asiática de Futbol están plenamente al tanto de cada desarrollo relacionado con la situación de nuestro equipo".

