Video Confirmado por escrito: esta es la fecha en la que Rayados no podrá jugar en su estadio

Alejandro Hütt, mánager de la ciudad sede de Monterrey para el Mundial, anticipó que el 17 de mayo es la fecha en la que el Estadio Monterrey debe ser entregado a FIFA.

"El 17 de mayo es la fecha oficial de entrega del Gigante de Acero, ya está escrito acordado por FIFA, el 17 de mayo se le entregan las llaves del estadio a FIFA, van a notar que para el Playoff Intercontinental se harán trabajos de infraestructura que se quedarán hasta marzo y junio, en las fechas cercanas irá creciendo la infraestructura", anticipó Hütt.

Al respecto, el Monterrey se perdería la localía en el Gigante de Acero solamente en caso de que logre avanzar a la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.