    Mundial 2026

    Rayados de Monterrey y el partido que no podrá jugar en casa por el Mundial 2026

    Se revela la fecha en la que Rayados deberán entregar a la FIFA el control del Estadio Monterrey.

    Por:Fernando Vázquez
    Los Rayados de Monterrey no podrán disputar, en el peor de los casos, solamente un partido en su propia casa, misma que será sede de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Alejandro Hütt, mánager de la ciudad sede de Monterrey para el Mundial, anticipó que el 17 de mayo es la fecha en la que el Estadio Monterrey debe ser entregado a FIFA.

    "El 17 de mayo es la fecha oficial de entrega del Gigante de Acero, ya está escrito acordado por FIFA, el 17 de mayo se le entregan las llaves del estadio a FIFA, van a notar que para el Playoff Intercontinental se harán trabajos de infraestructura que se quedarán hasta marzo y junio, en las fechas cercanas irá creciendo la infraestructura", anticipó Hütt.

    Al respecto, el Monterrey se perdería la localía en el Gigante de Acero solamente en caso de que logre avanzar a la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    "La directiva de Rayados ya tiene eso en consideración y planeación, esto les permitiría jugar una Semifinal en casa, pero no una Final, se está trabajando en las alternativas".

