    Mundial 2026

    Exigen que sede de la Finalissima España vs. Argentina no sea Catar

    Este fue el enérgico comunicado en el que jugadores piden modificar la sede del duelo entre el campeón de la Euro y el de la Copa América.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Finalissima España vs. Argentina es suspendida en Catar por guerra en Irán

    La segunda edición entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América se encuentra en duda debido al conflicto bélico que comenzó el fin de semana pasado en Medio Oriente y en el que se encuentra incluido Catar, país sede del evento.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    El mensaje de Benjamín Gil al Tri del 'Vasco' Aguirre
    2:44

    El mensaje de Benjamín Gil al Tri del 'Vasco' Aguirre

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!
    1 mins

    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Presentan la aeronave de la Selección Mexicana!
    2 mins

    ¡Presentan la aeronave de la Selección Mexicana!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026
    1 mins

    Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial
    2 mins

    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026
    1 mins

    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Edmílson tiene emotivo reencuentro con la Copa del Mundo
    1 mins

    Edmílson tiene emotivo reencuentro con la Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Paulinho rompe el silencio: ¿lo llamaron para el partido México vs. Portugal?
    1:24

    Paulinho rompe el silencio: ¿lo llamaron para el partido México vs. Portugal?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Rayados de Monterrey y el partido que no podrá jugar en casa por el Mundial 2026
    1 mins

    Rayados de Monterrey y el partido que no podrá jugar en casa por el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El logro que consiguió Monterrey antes que cualquier otra sede del Mundial 2026
    1 mins

    El logro que consiguió Monterrey antes que cualquier otra sede del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026

    La Finalissima 2026 está programada para el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail, escenario que fuera testigo del título de Argentina en el Mundial Qatar 2022 y en el que la Selección Mexicana jugó dos partidos en la Fase de Grupos de ese torneo.

    Sin embargo, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que exigió el cambio de sede de la Finalissima España vs. Argentina, la cual si bien aún no se encuentra suspendida de manera oficial, sí está en duda que se lleve a cabo en la fecha programada.

    “AFE hace extensivo este mensaje ante La Finalissima que deben disputar las selecciones nacionales masculinas de España y Argentina, que tiene a Catar como sede.

    “El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, informó la asociación mediante un comunicado este viernes al señalar que no debe realizarse ningún partido en zonas de conflicto.

    Así como realizó la petición de que se modifique la sede de la Finalissima 2026, también pidió que la Selección de España Femenina no juegue en Turquía el juego clasificatorio al Mundial 2027 de la categoría ante Ucrania debido a “la actual situación geopolítica que se vive en la zona genera una enorme incertidumbre y riesgo que debe ser tenido muy en cuenta”.

    La primera edición de la Finalissima se llevó a cabo en 2022 entre Argentina e Italia que ganó la Albiceleste por 3-0. En 1985 y 1993 se realizaron partidos similares entre los campeones de Sudamérica y de Europa pero bajo el nombre de Copa Artemio Franchi.

    Cabe recorar que ambas selecciones se encuentran clasificadas para disputar el Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá este verano.

    Relacionados:
    Mundial 2026España 2026Argentina 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX