Mundial 2026 Exigen que sede de la Finalissima España vs. Argentina no sea Catar Este fue el enérgico comunicado en el que jugadores piden modificar la sede del duelo entre el campeón de la Euro y el de la Copa América.

La segunda edición entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América se encuentra en duda debido al conflicto bélico que comenzó el fin de semana pasado en Medio Oriente y en el que se encuentra incluido Catar, país sede del evento.

La Finalissima 2026 está programada para el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail, escenario que fuera testigo del título de Argentina en el Mundial Qatar 2022 y en el que la Selección Mexicana jugó dos partidos en la Fase de Grupos de ese torneo.

Sin embargo, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que exigió el cambio de sede de la Finalissima España vs. Argentina, la cual si bien aún no se encuentra suspendida de manera oficial, sí está en duda que se lleve a cabo en la fecha programada.

“AFE hace extensivo este mensaje ante La Finalissima que deben disputar las selecciones nacionales masculinas de España y Argentina, que tiene a Catar como sede.

“El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, informó la asociación mediante un comunicado este viernes al señalar que no debe realizarse ningún partido en zonas de conflicto.

Así como realizó la petición de que se modifique la sede de la Finalissima 2026, también pidió que la Selección de España Femenina no juegue en Turquía el juego clasificatorio al Mundial 2027 de la categoría ante Ucrania debido a “la actual situación geopolítica que se vive en la zona genera una enorme incertidumbre y riesgo que debe ser tenido muy en cuenta”.

La primera edición de la Finalissima se llevó a cabo en 2022 entre Argentina e Italia que ganó la Albiceleste por 3-0. En 1985 y 1993 se realizaron partidos similares entre los campeones de Sudamérica y de Europa pero bajo el nombre de Copa Artemio Franchi.