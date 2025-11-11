    Mundial 2026

    ¿El Mundial 2026 el último? Lo que dice Cristiano Ronaldo a respecto

    El astro portugués llegará con 41 años a la siguiente Copa del Mundo y habló, además. sobre su retiro.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Cristiano Ronaldo ha confirmado lo que la mayoría presentíamos, que el Mundial de 2026 será el último que dispute en su larga y prolífica carrera.

    El atacante portugués del Al Nassr, de Arabia Saudita, cuenta con 40 años cumplidos y cuando se celebre la competencia de la FIFA del próximo año tendrá 41 y no olvida por supuesto ese gran detalle.

    A pregunta, sobre si el próximo Mundial será el último para él en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudita, 'El Bicho' respondió claramente.

    " Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... Como decía, estoy disfrutando de este momento" aseguró en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

    Quien ha llevado a la selección de Portugal a ganar su única Eurocopa (2014) y dos veces la UEFA Nations League (2029 y 2025), también habló sobre cuando deje el futbol y dijo que lo de retirarse pronto, que ha mencionado antes, es broma.

    "Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!", aseguró riendo el ariete que alcanzó su mejor momento en el Real Madrid.

    Finalmente, explicó que aunque tiene cierta edad aún busca disfrutar lo que hace y se siente en buena forma.

    "En el futbol, intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida", aseguró.

    Cristiano Ronaldo tiene en su haber y entre sus múltiples logros cinco balones de oro y está muy cerca de su gol mil (953), que ha dicho es una de sus metas y también otro de sus sueños es jugar al lado de su hijo mayor que ya milita en la selección Sub 16 de su país.

