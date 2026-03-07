Mundial 2026 Teófilo Cubillas es uno de los mejores jugadores en la historia de Perú El mediocampista ofensivo de la Selección de Perú fue el tercer jugador en anotar un triplete y dos dobletes en la historia de los Mundiales.

Teófilo Cubillas, histórico mediocampista ofensivo de la Selección Perú, fue el tercer jugador en anotar un triplete y dos dobletes en juegos de la Copa del Mundo de la FIFA.

De acuerdo con Ricardo Salazar para TUDN, en los primeros siete partidos el peruano anotó 10 goles, esto como parte de la historia de Perú hacia el Mundial 2026, aunque por segunda edición consecutiva no logró el boleto.

Teófilo Cubillas marcó doblete en el Mundial México 1970 a la Selección de Marruecos, fueron sobre los minutos 65 y 75 en el triunfo por 3-0 de los peruanos en el Nou Camp de León, Guanajuato.

En el Mundial Argentina 1978 hizo otro par, en esta ocasión a la Selección de Escocia, al 72’ y al 77’, en el triunfo por 3-1 en Córdoba que encaminó al combinado peruano a ganar el grupo.

Más tarde, en el tercer partido de esa edición de la Copa del Mundo, hizo hat-trick a la Selección de Irán, a la que vencieron 4-1; con gol al 36’, 39’ y 79’, los últimos dos de penal.