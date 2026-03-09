Mundial 2026 La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece apoyo a selección de Irak El gobierno mexicano busca garantizar la llegada de la escuadra iraquí para su partido de repechaje a disputarse en Monterrey.

Video México brinda ayuda a selección de Irak rumbo al Repechaje al Mundial 2026

Los juegos de repechaje rumbo al Mundial de 2026 están muy cerca de llevarse a cabo, donde una de las sedes para disputarse dichos partidos será Monterrey, sin embargo, algunos problemas extrafutbol podrían complicar la llegada de una de las selecciones en la disputa, la de Irak.

Debido a la guerra en Medio Oriente, el Ministerio de Transporte Iraquí informó que la selección de su país no podrá salir de su territorio por avión, debido a que actualmente se encuentra cerrado el espacio aéreo, por lo que se complicaría su llegada a México.

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana lanzó un comunicado a fin de brindar todo el apoyo posible a la selección de Irak para que pueda llegar a territorio nacional a tiempo y disputar su encuentro del 31 de marzo ante Surinam o Bolivia.

En el escrito se informa que debido a que actualmente no se cuenta con embajada en territorio iraquí, la sede en Emiratos Árabes Unidos ha estado en contacto con los directivos del futbol iraquí, por lo que tanto esa embajada, como la de Turquía o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos.

Además, en el mismo comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se le ha solicitado a la Federación de Futbol de Iraq los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas.

FIFA PROPONE PLAN A SELECCIÓN DE IRAK

Ante la incapacidad de la selección de Irak de salir de su territorio vía área debido a las restricciones de vuelo en la zona de Medio Oriente, la FIFA propuso un plan a los directivos del futbol iraquí a fin de que lleguen a su encuentro del 31 de marzo.