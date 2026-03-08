    México 2026

    Aguirre observa a Fidalgo en el Getafe vs. Betis

    El director técnico hace un tour por Europa observando a los jugadores que pueden ser convocados para la Selección Mexicana.

    Omar Carrillo
    Fidalgo recibe visita de Javier Aguirre en España de cara a amistosos de México

    Javier Aguirre estuvo presente en el Estadio Coliseum en el partido entre Getafe y Betis de la Liga observando el accionar en el campo del mediocampista Álvaro Fidalgo.

    Al seleccionador mexicano se le pudo ver en uno de los palcos del innmueble en el juego de la Jornada 27 de la Liga junto a su esposa, Silvia Aguirre.

    Fidalgo llegó recientemente al equipo andaluz proveniente del América de la Liga MX donde cumplió una estupenda actuación y fue tricampeón con las Águilas.

    El mediocampsita nacido en España, pero recientemente naturalizado mexicano arribó en el mercado invernal al conjunto andaluz dirigido por Manuel Pellegrine y ha sido catalogado por distintos medios como una buena adqusición e incluso ya marcó su primer tanto en Laliga ante el Sevilla en la fecha 26.

    Frente al Getafe cumplió con una labor discreta y salió de cambio a los 61 minutos. En un duelo en el que Getafe se impuso 2-0 al Betis con goles de Kiko Femenía, a los 28 minutos, y de Martín Satriano, a los 46.

    Pese a todo, Betis se mantiene en el quinto sitio de la competencia con 43 unidades, mientras el Getafe ascendió al noveno con 35.

    Aguirre, emprendió hace unos días un viaje por Europa con la misión de mirar a los seleccionados mexicanos, principalmente a los que están lesionados.

    En los próximos días deberá dar su lista para los juegos de preparación ante Portugal y Bélgica de los próximos 28 y 31 de marzo próximos. Y en la que, presumiblemente, estará Fidalgo incluido.

    Alvaro Fidalgo juega como mexicano en FC26
