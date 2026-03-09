    Mundial 2026

    Acceso completo al Mundial 2026: así puedes activarlo desde izzi

    ViX amplía las opciones para contratar ViX Premium Mundial y ahora los clientes de izzi pueden activarlo.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Con el torneo programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026 (la primera edición con 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México), ViX continúa habilitando nuevas vías para asegurar la cobertura total del campeonato.

    La integración con izzi permite añadir ViX Premium Mundial desde distintos canales de atención del proveedor.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece apoyo a selección de Irak
    2 mins

    La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece apoyo a selección de Irak

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Aguirre observa a Fidalgo en el Getafe vs. Betis
    1 mins

    Aguirre observa a Fidalgo en el Getafe vs. Betis

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Teófilo Cubillas es uno de los mejores jugadores en la historia de Perú
    1 mins

    Teófilo Cubillas es uno de los mejores jugadores en la historia de Perú

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Exigen que sede de la Finalissima España vs. Argentina no sea Catar
    2 mins

    Exigen que sede de la Finalissima España vs. Argentina no sea Catar

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El mensaje de Benjamín Gil al Tri del 'Vasco' Aguirre
    2:44

    El mensaje de Benjamín Gil al Tri del 'Vasco' Aguirre

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!
    1 mins

    ¡Andrés Iniesta llega a Selección de Marruecos para el Mundial 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Presentan la aeronave de la Selección Mexicana!
    2 mins

    ¡Presentan la aeronave de la Selección Mexicana!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026
    1 mins

    Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial
    2 mins

    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026
    1 mins

    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026

    ¿Cómo activar ViX Premium Mundial si eres cliente izzi?

    Los usuarios pueden contratar el complemento a un precio exclusivo a través de cuatro vías principales:

    • izzi app: iniciar sesión, entrar a tu paquete y agregar el complemento ViX Premium Mundial, validando el código de verificación.
    • izzi.mx (Mi Cuenta): acceder a tu perfil, modificar servicios y contratar el paquete, confirmando con el código enviado.
    • Decodificador: ingresar a “Mejora tus servicios izzi”, seleccionar ViX Premium Mundial y confirmar con el PIN del hogar.
    • Email o WhatsApp: dar clic en el enlace recibido y confirmar la contratación desde el canal oficial.

    Con esta alternativa, ViX fortalece su ecosistema de distribución rumbo al Mundial 2026 y facilita que más aficionados aseguren el acceso a todos los partidos del torneo dentro de su plataforma.
    Conoce los detalles completos en https://todoelmundialporvix.com.

    ¿Qué incluye ViX Premium Mundial?

    El complemento habilita el acceso a la cobertura completa del torneo dentro de ViX, con los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y contenido extra.

    Esto incluye desde el encuentro inaugural hasta la final en el Estadio New / York New Jersey.

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX