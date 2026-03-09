Mundial 2026 Acceso completo al Mundial 2026: así puedes activarlo desde izzi ViX amplía las opciones para contratar ViX Premium Mundial y ahora los clientes de izzi pueden activarlo.

Con el torneo programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026 (la primera edición con 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México), ViX continúa habilitando nuevas vías para asegurar la cobertura total del campeonato.

La integración con izzi permite añadir ViX Premium Mundial desde distintos canales de atención del proveedor.

¿Cómo activar ViX Premium Mundial si eres cliente izzi?

Los usuarios pueden contratar el complemento a un precio exclusivo a través de cuatro vías principales:

izzi app: iniciar sesión, entrar a tu paquete y agregar el complemento ViX Premium Mundial, validando el código de verificación.

iniciar sesión, entrar a tu paquete y agregar el complemento ViX Premium Mundial, validando el código de verificación. izzi.mx (Mi Cuenta): acceder a tu perfil, modificar servicios y contratar el paquete, confirmando con el código enviado.

acceder a tu perfil, modificar servicios y contratar el paquete, confirmando con el código enviado. Decodificador: ingresar a “Mejora tus servicios izzi”, seleccionar ViX Premium Mundial y confirmar con el PIN del hogar.

ingresar a “Mejora tus servicios izzi”, seleccionar ViX Premium Mundial y confirmar con el PIN del hogar. Email o WhatsApp: dar clic en el enlace recibido y confirmar la contratación desde el canal oficial.

Con esta alternativa, ViX fortalece su ecosistema de distribución rumbo al Mundial 2026 y facilita que más aficionados aseguren el acceso a todos los partidos del torneo dentro de su plataforma.

Conoce los detalles completos en https://todoelmundialporvix.com.

¿Qué incluye ViX Premium Mundial?

El complemento habilita el acceso a la cobertura completa del torneo dentro de ViX, con los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y contenido extra.