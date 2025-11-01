Cristiano Jr. se estrena como goleador con la selección juvenil portuguesa

Video ¡Siuu! Cristiano Jr. hace su primer gol con la selección juvenil de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr., conocido como Cristianinho, continúa dando pasos firmes en su desarrollo futbolístico y este fin de semana vivió un momento especial al marcar su primer gol con la selección juvenil de Portugal.

El atacante de 15 años, que hace poco recibió un lujoso auto, abrió el marcador en la victoria por 3-0 ante Gales, dentro de un torneo internacional que reúne a algunas de las principales promesas del futbol europeo.

El tanto llegó poco antes del descanso, tras una jugada colectiva que culminó con un disparo cruzado al poste derecho del portero rival.

Cristianinho celebró con serenidad y confianza, un gesto que inevitablemente evocó a su padre, Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de la selección absoluta. El joven fue sustituido en el minuto 62 por Rafael Cabral, autor de los otros dos tantos lusos.

El combinado portugués enfrentará el próximo martes a Inglaterra, y todo apunta a que el delantero repetirá como titular.