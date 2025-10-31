Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro.

Kylian Mbappé fue galardonado este viernes con la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, tras consagrarse como máximo artillero de las ligas europeas con 31 goles en 34 partidos.

El francés, acompañado por todo el plantel del Real Madrid, firmó la mejor temporada goleadora de su carrera con el conjunto blanco. El premio confirma la rápida adaptación de Mbappé a la exigencia madridista.

“Es un momento muy importante para mí. La primera vez que gano este premio y es un orgullo hacerlo aquí, con el Real Madrid”, declaró el delantero, quien agradeció a sus compañeros por su apoyo constante.

El acto también contó con la presencia del presidente Florentino Pérez, del cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso y del presidente de honor, Pirri.

“Cumplir mi sueño de jugar aquí y ganar este premio es algo único. Espero repetirlo muchas veces”, cerró Mbappé con una sonrisa.

Mbappé se une a Hugo Sánchez y CR7

Con este reconocimiento, Mbappé se convierte en el tercer jugador del Real Madrid en obtener la Bota de Oro, uniéndose al mexicano Hugo Sánchez —ganador en 1989-90 con 38 goles— y al portugués Cristiano Ronaldo, quien conquistó el premio en tres ediciones entre 2011 y 2015.