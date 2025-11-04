Cristiano Ronaldo revela que hará cuando se retire del futbol
El goleador portugués habló en entrevista con el presentador Piers Morgan.
Cristiano Ronaldo reveló qué es lo que hará cuando se retire del futbol profesional de cara a su último Mundial con Portugal en el verano de 2026.
En entrevista con el presentado Piers Morgan, Cristiano Ronaldo soltó una respuesta que preocupa a los aficionados sobre la fecha de su retiro definitivo.
" Pronto, pero creo que estaré listo, será muy difícil, por supuesto, será difícil, sí, probablemente lloraré, sí, es normal".
"Soy una persona fácil de hacer llorar, no reprimo mis sentimientos, soy una persona abierta con todos. Será muy difícil, pero he preparado mi futuro desde los 27 años, creo que podré aguantar esa presión".
A sus 40 años, Cristiano Ronaldo aún tiene mucho que dar al futbol antes de colgar los botines, ya que el portugués renovó recientemente con Al-Nassr hasta el 2027 y tiene en la mira el Mundial 2026 con Portugal como el último gran evento de su brillante carrera.
RONALDO BUSCA ESTAR MÁS PRESENTE CON SU FAMILIA TRAS RETIRO
CR7 detalló que pese a que nada se le comparará a la adrenalida de jugar futbol tras decir adiós a las canchas, el portugués buscará estar más presente con su familia, en especial con Cristiano Ronaldo Jr., quien atraviesa una edad complicada como adolescente.
"Nada se compara con jugar futbol, con la adrenalina de anotar un gol, todo eso se irá para siempre, pero estaré preparado (cuando llegue ese momento).
"Tengo otras pasiones, voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos, quiero estar más cerca de Cristiano Jr. porque está en una etapa donde uno hace cosas tontas, es normal, hice lo mismo. Quiero ser más una persona de familia y estar presente".