Video ¡Intenta no llorar! La contundente revelación de CR7 sobre su retiro

Cristiano Ronaldo reveló qué es lo que hará cuando se retire del futbol profesional de cara a su último Mundial con Portugal en el verano de 2026.

En entrevista con el presentado Piers Morgan, Cristiano Ronaldo soltó una respuesta que preocupa a los aficionados sobre la fecha de su retiro definitivo.

" Pronto, pero creo que estaré listo, será muy difícil, por supuesto, será difícil, sí, probablemente lloraré, sí, es normal".

"Soy una persona fácil de hacer llorar, no reprimo mis sentimientos, soy una persona abierta con todos. Será muy difícil, pero he preparado mi futuro desde los 27 años, creo que podré aguantar esa presión".

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo aún tiene mucho que dar al futbol antes de colgar los botines, ya que el portugués renovó recientemente con Al-Nassr hasta el 2027 y tiene en la mira el Mundial 2026 con Portugal como el último gran evento de su brillante carrera.

RONALDO BUSCA ESTAR MÁS PRESENTE CON SU FAMILIA TRAS RETIRO

CR7 detalló que pese a que nada se le comparará a la adrenalida de jugar futbol tras decir adiós a las canchas, el portugués buscará estar más presente con su familia, en especial con Cristiano Ronaldo Jr., quien atraviesa una edad complicada como adolescente.

"Nada se compara con jugar futbol, con la adrenalina de anotar un gol, todo eso se irá para siempre, pero estaré preparado (cuando llegue ese momento).