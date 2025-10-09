El futbolista Hirving Lozano tiene claro su principal objetivo para el Mundial 2026: ocupar un lugar en la lista definitiva del técnico Javier Aguirre, para representar a México en la próxima Copa del Mundo y cumplir su tercer evento futbolístico vistiendo la playera verde.

En el programa Faitelson sin Censura, el invitado de esta noche fue el jugador del San Diego FC y reafirmó que su trabajo día a día es para estar en el Mundial que se juega en casa. “Trabajo todos los días con la mente puesta en la justa deportiva, estoy preparándome muy duro en todos los sentidos, fuera y dentro de la cancha, ojalá pueda estar en otro Mundial”, destacó ‘Chucky’ Lozano.

Jugar en casa debe ser positivo

Con respecto a las expectativas que se tienen en el próximo Mundial, Lozano señaló que se siente contento y motivado por estar con la Selección Mexicana. “Estamos conscientes que se pueden hacer cosas importantes, desde el momento que Javier y Rafa iban a estar al frente del equipo, sabía que iban a hacer un cambio y hacer cosas importantes”.

“Tienen la experiencia y la sabiduría de llevar una Selección, ellos pueden hacer algo muy importante, tengo mucha fe y ganar de participar con ellos”, agregó Lozano.