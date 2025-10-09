    Futbol

    ¡Chucky Lozano lo tiene claro: quiere estar en el Mundial!

    El futbolista del San Diego FC conoce el trabajo del ‘Vasco’ y esto lo aprovechará para quedarse con un lugar y trascender en la Copa del Mundo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Chucky Lozano lo tiene claro: quiere estar en el Mundial!

    El futbolista Hirving Lozano tiene claro su principal objetivo para el Mundial 2026: ocupar un lugar en la lista definitiva del técnico Javier Aguirre, para representar a México en la próxima Copa del Mundo y cumplir su tercer evento futbolístico vistiendo la playera verde.

    En el programa Faitelson sin Censura, el invitado de esta noche fue el jugador del San Diego FC y reafirmó que su trabajo día a día es para estar en el Mundial que se juega en casa. “Trabajo todos los días con la mente puesta en la justa deportiva, estoy preparándome muy duro en todos los sentidos, fuera y dentro de la cancha, ojalá pueda estar en otro Mundial”, destacó ‘Chucky’ Lozano.

    Jugar en casa debe ser positivo

    Con respecto a las expectativas que se tienen en el próximo Mundial, Lozano señaló que se siente contento y motivado por estar con la Selección Mexicana. “Estamos conscientes que se pueden hacer cosas importantes, desde el momento que Javier y Rafa iban a estar al frente del equipo, sabía que iban a hacer un cambio y hacer cosas importantes”.

    “Tienen la experiencia y la sabiduría de llevar una Selección, ellos pueden hacer algo muy importante, tengo mucha fe y ganar de participar con ellos”, agregó Lozano.

    El jugar en casa tendrá su lado positivo, negativo, por el apoyo del aficionado y la presión que ejercerá en cada partido, si lo resultados no se van dando. Lozano lo sabe y comprende, ya que siempre hay presión en el Tri, "la motivación de que serás local y tienes que entregarte en cada segundo, por todo lo que significa el jugar en casa, he participado en dos y ha sido maravilloso y no cambio ninguna experiencia por esto".

    Relacionados:
    FutbolMundial 2026Hirving LozanoFaitelson sin censura

